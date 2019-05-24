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    Трамп дозволив розсекретити будь-яку інформацію з розслідування Мюллера

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    Трамп дозволив розсекретити будь-яку інформацію з розслідування Мюллера щодо російського втручання - Трамп дозволив розсекретити будь-яку інформацію з розслідування Мюллера
    Трамп дозволив розсекретити будь-яку інформацію з розслідування Мюллера щодо російського втручання

    Генпрокурору США були делеговані всі повноваження з розсекречення інформації

    Президент США Дональд Трамп підписав указ, який дозволяє генеральному прокурору країни Вільяму Барру оприлюднити будь-яку інформацію з доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера про можливе втручання РФ у президентські вибори 2016 року.

    Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

    «Сьогодні на прохання і рекомендації генерального прокурора Сполучених Штатів президент Дональд Трамп доручив розвідувальному співтовариству швидко і повною мірою співпрацювати з генеральним прокурором в розслідуванні діяльності щодо стеження під час президентських виборів 2016 року. Генпрокурору також були делеговані всі повноваження з розсекречення інформації, що стосується цього розслідування, відповідно до давно встановлених стандартів обробки секретної інформації», — йдеться в повідомленні.

    Як наголошується в повідомленні, «сьогоднішні дії допоможуть переконатися, що всі американці дізнаються правду про події, які відбувалися і діях, які були зроблені під час останніх президентських виборів, і відновлять довіру до наших державних установ».

    Як повідомлялось, спеціальний комітет з розвідки Палати представників Конгресу США направив міністру юстиції, генерального прокурора країни Вільяму Баррі повістку з вимогою надати матеріали з розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори в 2016 році

     Читайте також матеріал «Главкома» Американські пригоди Луценка та Лещенка, або Чому адвокат Трампа не долетів до Києва

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    Росія США вибори Дональд Трамп адвокат розслідування президент
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