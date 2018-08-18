Спецпрокурор США наполягає на тюремному терміні для екс-радника Трампа



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Фото: АР Спецпрокурор США Роберт Мюллер

Пападопулосу інкримінують дачу неправдивих свідчень співробітникам ФБР

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який займається розслідуванням справи про «російське втручання» у вибори, наполягає на тюремному терміні як вироку колишньому раднику президента США Дональда Трампа Джорджу Пападопулосу.

Про це повідомляє The Washington Post.

На його думку, Пападопулос повинен бути поміщений у в'язницю на термін до шести місяців.

Як зазначається, Мюллер також наполягає на тому, що екс-радник Трампа повинен виплатити штраф в розмірі $ 9,5 тис.

В кінці минулого року ЗМІ повідомили, що розслідування «російської справи» почалося через слів Пападопулоса в барі.

Пападопулос став одним з перших колишніх членів передвиборної кампанії Трампа, якого звинуватили в причетності до справи про «російське втручання» у вибори в США.

Йому інкримінували дачу неправдивих свідчень співробітникам ФБР про те, що нібито він має вихід на російське керівництво.

30 жовтня Пападопулос визнав, що говорив неправду на допиті ФБР.

Також ЗМІ повідомляли, що під час президентської кампанії Дональда Трампа його радник з питань зовнішньої політики Джордж Пападопулос розповів екс-главі МЗС Австралії Александеру Даунеру, що у влади Росії є компромат на суперницю Трампа - Гілларі Клінтон.

Джорджу Пападопулосу винесуть вирок 7 вересня.