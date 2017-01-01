Розслідування втручання Росії в американські вибори: стало відомо, з чого все почалося

Стало відомо, що дало початок розслідуванню втручання Росії у вибори в США

Під час президентської кампанії Дональда Трампа його радник з питань зовнішньої політики Джордж Пападопулос розповів екс-главі МЗС Австралії Александеру Даунеру, що у влади Росії є компромат на суперницю Трампа - Гілларі Клінтон. Ця бесіда, як повідомила у суботу, 30 грудня, американська газета The New York Times, відбулася в травні 2016 року в



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Стало відомо, що дало початок розслідуванню втручання Росії у вибори в США

Під час президентської кампанії Дональда Трампа його радник з питань зовнішньої політики Джордж Пападопулос розповів екс-главі МЗС Австралії Александеру Даунеру, що у влади Росії є компромат на суперницю Трампа - Гілларі Клінтон. Ця бесіда, як повідомила у суботу, 30 грудня, американська газета The New York Times, відбулася в травні 2016 року в одному з фешенебельних лондонських барів.

Трьома тижнями раніше Пападопулос отримав інформацію, що в розпорядженні Москви знаходяться тисячі електронних листів, здатних підірвати кампанію кандидата від Демократичної партії.

Два місяці потому електронне листування стало доступним в мережі, після чого австралійські профільні служби передали своїм американським колегам відомості про роль Пападопулоса в ситуації з витоком. Це підштовхнуло співробітників Федерального бюро розслідувань (ФБР) в липні 2016 року розпочати розслідування можливого втручання Москви у вибори президента США.

На початку жовтня 2017 роки вже колишній радник Трампа Пападопулос зізнався в дачі неправдивих свідчень ФБР. Як повідомив офіс спецпрокурора США Роберта Мюллера, який розслідує можливе втручання РФ у американські вибори, неправдиві свідчення були дані незабаром після інавгурації Трампа 20 січня 2017 року і стосуються його контактів з іноземцями, що мають відношення до російської влади.

За даними Роберта Мюллера, у березні 2016 року Пападопулос, вже знаючи, що стане радником Трампа в його виборчому штабі, зустрівся з російським професором, який стверджував, що в його розпорядженні є компромат на Клінтон в формі «тисяч електронних повідомлень». Пізніше екс-радник президента США повідомив слідству, що зустрічався з цим професором ще до того, як дізнався про майбутню роботу у виборчій кампанії республіканця.

Через 10 днів після зустрічі з професором Пападопулос зустрівся з громадянкою РФ, яка нібито є племінницею президента Росії Володимира Путіна. Слідству він повідомив, що кореспонденція з нею була поверхневою, але насправді її метою була організація зустрічі російського керівництва і радників Трампа, вказав далі офіс спецпрокурора.

Джерело: Deutsche Welle