Спека позбавила світла 50 тисяч будинків в Австралії
- Сьогодні, 10:40
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В деяких районах температура повітря сягнула 40 градусів тепла
В штаті Вікторія на південному сході Австралії без електроенергії залишилися більше 50 тисяч будинків. Про це повідомляє телеканал 9 News.
«В окремих районах спостерігалися проблеми з розподілом електроенергії. Ми вивчаємо всі доступні засоби, щоб домогтися від компаній компенсації населенню», - розповів прем'єр штату Деніел Ендрюс.
За інформацією телеканалу ABC News, в ніч з неділі на понеділок температура повітря в деяких районах не опускалася нижче 30 градусів. Влада відмічає, що різко зросло споживання електрики і це викликало поломки трансформаторів і запобіжників розподільчої мережі.
Нагадаємо, 9 січня повідомлялося, що в Австралії ціле місто через екстремальну спеку мешкає під землею