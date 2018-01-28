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    Спека позбавила світла 50 тисяч будинків в Австралії

    В деяких районах температура повітря сягнула 40 градусів тепла
    В штаті Вікторія на південному сході Австралії без електроенергії залишилися більше 50 тисяч будинків. Про це повідомляє телеканал 9 News. «В окремих районах спостерігалися проблеми з розподілом електроенергії. Ми вивчаємо всі доступні засоби, щоб домогтися від компаній компенсації населенню», - розповів прем'єр штату Деніел Ендрюс.
    • Сьогодні, 10:40
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    В деяких районах температура повітря сягнула 40 градусів тепла

    В штаті Вікторія на південному сході Австралії без електроенергії залишилися більше 50 тисяч будинків. Про це повідомляє телеканал 9 News.

    «В окремих районах спостерігалися проблеми з розподілом електроенергії. Ми вивчаємо всі доступні засоби, щоб домогтися від компаній компенсації населенню», - розповів прем'єр штату Деніел Ендрюс.

    За інформацією телеканалу ABC News, в ніч з неділі на понеділок температура повітря в деяких районах не опускалася нижче 30 градусів. Влада відмічає, що різко зросло споживання електрики і це викликало поломки трансформаторів і запобіжників розподільчої мережі.

    Нагадаємо, 9 січня повідомлялося, що в Австралії ціле місто через екстремальну спеку мешкає під землею

    Австралія електроенергія спека аварія
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