В Австралії ціле місто через екстримальну спеку мешкає під землею. Фотогалерея
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Французький фотограф Антуан Брю сфотографував місто Кубер-Педі в Південній Австралії і його мешканців
Щоб сховатися від екстремальної спеки, вони живуть, в основному, під землею.
Сама його назва перекладається з мови австралійських аборигенів як «нора білої людини». Влітку, протягом дня, температура може перевищувати +40°C, а до ночі опускається до +20°C, пише Esquire.
Кубер-Педі більш відомий як «світова столиця опалів». Поклади дорогоцінних каменів були вперше виявлені тут в 1915 році, і його видобуток залишається основним джерелом доходів для місцевих жителів. Багато шахтарів працювали тут в 1970-1990х, але сьогодні в Кубер-Педі залишилося менше 100 робочих. Вони працюють в основному взимку, коли температура не настільки екстремальна.
Джерело: Gazeta.ua