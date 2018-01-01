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    В Австралії ціле місто через екстримальну спеку мешкає під землею. Фотогалерея

    Французький фотограф Антуан Брю сфотографував місто Кубер-Педі в Південній Австралії і його мешканців
    Щоб сховатися від екстремальної спеки, вони живуть, в основному, під землею. [GALLERY_BLOCK] Сама його назва перекладається з мови австралійських аборигенів як «нора білої людини». Влітку, протягом дня, температура може перевищувати +40°C, а до ночі опускається до +20°C, пише Esquire. [READ_MORE] Кубер-Педі
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    Фото: Antoine Bruy

    Французький фотограф Антуан Брю сфотографував місто Кубер-Педі в Південній Австралії і його мешканців

    Щоб сховатися від екстремальної спеки, вони живуть, в основному, під землею.

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    В Австралії ціле місто через екстримальну спеку мешкає під землею. Фотогалерея
    В Австралії ціле місто через екстримальну спеку мешкає під землею. Фотогалерея
    В Австралії ціле місто через екстримальну спеку мешкає під землею. Фотогалерея
    В Австралії ціле місто через екстримальну спеку мешкає під землею. Фотогалерея
    В Австралії ціле місто через екстримальну спеку мешкає під землею. Фотогалерея
    В Австралії ціле місто через екстримальну спеку мешкає під землею. Фотогалерея
    В Австралії ціле місто через екстримальну спеку мешкає під землею. Фотогалерея
    В Австралії ціле місто через екстримальну спеку мешкає під землею. Фотогалерея
    В Австралії ціле місто через екстримальну спеку мешкає під землею. Фотогалерея
    В Австралії ціле місто через екстримальну спеку мешкає під землею. Фотогалерея
    В Австралії ціле місто через екстримальну спеку мешкає під землею. Фотогалерея
    В Австралії ціле місто через екстримальну спеку мешкає під землею. Фотогалерея
    В Австралії ціле місто через екстримальну спеку мешкає під землею. Фотогалерея
    В Австралії ціле місто через екстримальну спеку мешкає під землею. Фотогалерея
    В Австралії ціле місто через екстримальну спеку мешкає під землею. Фотогалерея
    В Австралії ціле місто через екстримальну спеку мешкає під землею. Фотогалерея
    В Австралії ціле місто через екстримальну спеку мешкає під землею. Фотогалерея
    Фото: Antoine Bruy

    Сама його назва перекладається з мови австралійських аборигенів як «нора білої людини». Влітку, протягом дня, температура може перевищувати +40°C, а до ночі опускається до +20°C, пише Esquire.

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    Кубер-Педі більш відомий як «світова столиця опалів». Поклади дорогоцінних каменів були вперше виявлені тут в 1915 році, і його видобуток залишається основним джерелом доходів для місцевих жителів. Багато шахтарів працювали тут в 1970-1990х, але сьогодні в Кубер-Педі залишилося менше 100 робочих. Вони працюють в основному взимку, коли температура не настільки екстремальна.

    Джерело: Gazeta.ua

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