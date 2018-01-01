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    Спільна місія України при НАТО відкрилась у Брюсселі

    Спільна місія України при НАТО, постійного представництва ФРН у НАТО і Агентства НАТО відкрилася у штаб-квартирі Альянсу
    У штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Бельгії відбулося відкриття спільної Місії України при НАТО. Про це повідомляє Місія України в НАТО на своїй сторінці в соцмережі Twitter. «У штаб-квартирі НАТО відбулося відкриття спільної місії України при НАТО, постійного представництва ФРН у НАТО і Агентства НАТО з підтримки та постачання
    • Сьогодні, 17:48
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    Спільна місія України при НАТО, постійного представництва ФРН у НАТО і Агентства НАТО відкрилася у штаб-квартирі Альянсу

    У штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Бельгії відбулося відкриття спільної Місії України при НАТО. Про це повідомляє Місія України в НАТО на своїй сторінці в соцмережі Twitter.

    «У штаб-квартирі НАТО відбулося відкриття спільної місії України при НАТО, постійного представництва ФРН у НАТО і Агентства НАТО з підтримки та постачання виставки з перезахоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР», – повідомила місія.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія зберегла здатність швидко розгортати десятки тисяч військовослужбовців, повітряних суден, військових кораблів і танків - здатність, яку НАТО втратив після закінчення холодної війни.

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