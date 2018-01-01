Спільна місія України при НАТО відкрилась у Брюсселі

Спільна місія України при НАТО, постійного представництва ФРН у НАТО і Агентства НАТО відкрилася у штаб-квартирі Альянсу

У штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Бельгії відбулося відкриття спільної Місії України при НАТО. Про це повідомляє Місія України в НАТО на своїй сторінці в соцмережі Twitter. «У штаб-квартирі НАТО відбулося відкриття спільної місії України при НАТО, постійного представництва ФРН у НАТО і Агентства НАТО з підтримки та постачання



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Спільна місія України при НАТО, постійного представництва ФРН у НАТО і Агентства НАТО відкрилася у штаб-квартирі Альянсу

У штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Бельгії відбулося відкриття спільної Місії України при НАТО. Про це повідомляє Місія України в НАТО на своїй сторінці в соцмережі Twitter.

«У штаб-квартирі НАТО відбулося відкриття спільної місії України при НАТО, постійного представництва ФРН у НАТО і Агентства НАТО з підтримки та постачання виставки з перезахоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР», – повідомила місія.

У штаб-квартирі НАТО відбулося відкриття спільної

Місії України при НАТО, Постійного представництва ФРН в НАТО та Агенства

НАТО з підтримки та постачання виставки щодо перезахоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок виконання військових програм

колишнього СРСР pic.twitter.com/zdece4zQZB — UKR Mission to NATO (@UKRinNATO) 23 січня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія зберегла здатність швидко розгортати десятки тисяч військовослужбовців, повітряних суден, військових кораблів і танків - здатність, яку НАТО втратив після закінчення холодної війни.