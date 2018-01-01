У російських військових є навички, які солдати НАТО втратили, - The Times

У Альянсу менше субмарин, фрегатів і літаків для відстежування підводних човнів РФ

Росія зберегла здатність швидко розгортати десятки тисяч військовослужбовців, повітряних суден, військових кораблів і танків - здатність, яку НАТО втратив після закінчення холодної війни, пише The Times. Як показав конфлікт у Сирії, Росія може запустити крилаті ракети з великої відстані, і в той же час вона посилила можливості захисту власної



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У Альянсу менше субмарин, фрегатів і літаків для відстежування підводних човнів РФ

Росія зберегла здатність швидко розгортати десятки тисяч військовослужбовців, повітряних суден, військових кораблів і танків - здатність, яку НАТО втратив після закінчення холодної війни, пише The Times.

Як показав конфлікт у Сирії, Росія може запустити крилаті ракети з великої відстані, і в той же час вона посилила можливості захисту власної території від ворожих ракет. Британське ППО «можливо, не справиться, якщо країна стане мішеню для ракет».

Змінюється і характер війни, пише видання. Вона свідчить про розвиток технологій в галузі космосу та кіберпростору, автономних збройних сил та штучного інтелекту.

The Times пише: «Майстерність Росії в галузі електронної боротьби - наприклад, під час підведення сигналів GPS, на яких будується надійна робота сучасних озброєнь, - може зробити противника безсилою на полі бою. Додайте до цього потенційно руйнівний ефект від масштабної кібератаки на ділянку критично важливої національної інфраструктури , такої як атомні електростанці».

Інша проблема - це російські підводні човни, «більш швидкі і тихі, ніж у часи холодної війни». За словами екс-командувача королівським флотом адмірала Марка Стенхоупа, відстань, на якій субмарина НАТО може почути російський підводний човен і не бути при цьому чутною, «значно зменшилася»: «Те, що вимірювалося сотнями тисяч ярдів у часи гідроакустичної переваги, скоротилося до десятків ярдів».

Видання відзначає також нездатність НАТО за останні 25 років зберегти рівень інвестицій в протитанкові збройні сили. «Це означає, що у альянсу менше субмарин, фрегатів і літаків для стеження за підводними човнами», - констатує газета.

Російський флот теж скорочувався після розпаду Радянського Союзу, однак Росія «залишила частково завершені підводні човни на виробничій лінії і зберегла професійні навички інженерів і підводників», відзначається в статті.

«Вони не можуть на рівних з НАТО задіяти сили на суші, але здатні отримати перевагу на воді, - розповів про російські військові сили Пітер Робертс, директор напрямків військових наук Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень. - Там, де вони можуть стати господарями становища, вони це зроблять»