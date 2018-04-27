Справа Бубенчика: у суді стався форс-мажор

Оператор одного з телеканалів випадково вимкнув комп'ютер секретаря суду

У засіданні Печерського райсуду Києва, на якому у п’ятницю, 27 квітня, розглядається питання щодо обрання запобіжного заходу активісту Революції гідності Івану Бубенчику, оголошено короткочасну технічну перерву. «Оголошую перерву на 10 хвилин з технічних причин, перестав працювати комп'ютер», - заявив суддя Олексій Соколов. Як



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Фото: Цензор.нет

Оператор одного з телеканалів випадково вимкнув комп'ютер секретаря суду

У засіданні Печерського райсуду Києва, на якому у п’ятницю, 27 квітня, розглядається питання щодо обрання запобіжного заходу активісту Революції гідності Івану Бубенчику, оголошено короткочасну технічну перерву.

«Оголошую перерву на 10 хвилин з технічних причин, перестав працювати комп'ютер», - заявив суддя Олексій Соколов.

Як з'ясувалось, оператор одного з телеканалів випадково вимкнув комп'ютер секретаря суду, і записи з судового засідання не збереглись.

Працівниця суду викликала поліцію для фіксації випадку, оператор надав правоохоронцям свідчення.

Усіх учасників процесу перевели до іншої зали суду.

Нагадаємо, Бубенчика, який розповів журналістам, що стріляв по «Чорній роті» Беркуту під час Майдану, затримали на кордоні з Польщею 3 квітня. Йому інкримінували вбивство на Майдані двох працівників МВС.

Пізніше начальник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заявив, що Бубенчика затримали на кордоні через численні неявки на допит та вручили підозру у вбивстві беркутівців під час Революції гідності.

Генпрокурор Юрій Луценко вважає неправильною кваліфікацію дій Бубенчика.

Генпрокуратура зняла з Бубенчика підозру в умисному вбивстві і відкликала клопотання про арешт.

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Джерело: Укрінформ