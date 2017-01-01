Справа директора табору «Вікторія»: суд оголосив перерву через необґрунтованість доказів

Прокуратура до 30 листопада має підготувати обгрунтовані докази

Через необґрунтованість доказів державного обвинувачення Апеляційний суд Одеської області оголосив перерву у розгляді справи директора табору «Вікторія» до 30 листопада. Про це повідомляє УНН. «Враховуючи тяжкість наслідків злочину – загибель трьох малолітніх дітей, визначення альтернативи не може бути виправдане станом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Табір «Вікторія» після пожежі

Прокуратура до 30 листопада має підготувати обгрунтовані докази

Через необґрунтованість доказів державного обвинувачення Апеляційний суд Одеської області оголосив перерву у розгляді справи директора табору «Вікторія» до 30 листопада. Про це повідомляє УНН.

«Враховуючи тяжкість наслідків злочину – загибель трьох малолітніх дітей, визначення альтернативи не може бути виправдане станом здоров’я підозрюваного. Більш того, діючий спільний наказ Міністерства охорони здоров’я та Міністерства юстиції України визначає порядок надання медичної допомоги заарештованим та чітко регламентує, що керівництво СІЗО забезпечує направлення хворого на лікування до медичного закладу з орієнтовного переліку установ та організовує його цілодобову охорону. Таким чином, наявність хвороби не є підставою для визначення судом альтернативи арешту, оскільки наразі зберігаються всі ризики незаконного впливу на потерпілих та свідків, переховування від органів слідства та суду тощо»,- зазначив прокурор Олег Хорсуненко.

Державне обвинувачення вважає, що директор дитячого закладу, підозрюваний у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, має перебувати під вартою без права на заставу.

Однак цього виявилося недостатнім, суд ухвалив рішення оголосити перерву до 30 листопада, аби прокуратура підготувала обґрунтованість доказів підозри.

Нагадаємо, 16 вересня в Одесі сталася пожежа в дитячому оздоровчому таборі «Вікторія».

Вогонь повністю знищив один з дерев'яних корпусів. У момент загоряння там перебувало 42 дитини.

Під час проведення пошукових робіт та розбирання конструкцій знищеної вогнем будівлі на місці пожежі були виявлені тіла двох загиблих дітей. Ще одна дитина пропала без вісти. Згодом на місці пожежі було знайдено фрагмент тіла, поліція офіційно повідомила про трьох загиблих. За даними Уповноваженого президента з прав дитини Миколи Кулеби, загинули 8-річна Софійка, 9-річна Настя та 12-річна Сніжана.

Як повідомили у ДСНС, на території табору «Вікторія» є і гідрант, і пожежна водойма, проте води для гасіння там не виявилося.

Генпрокурор Юрій Луценко 20 вересня заявив, що основна версія слідства – керівництво дитячого табору шукало приватну «протипожежну» фірму, яка дасть більший «відкат».