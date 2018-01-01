Справа нацгвардійця Марківа: Україна та Італія створять спільну слідчу групу

Глава МЗС Італії Анджеліно Альфано підтримав пропозицію українського колеги щодо розслідування справи Марківа

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував створити українсько-італійську слідчу групу для розслідування справи заарештованого в Італії військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа. За словами Клімкіна, на час слідства він не має права розголошувати його деталі. «Я впевнений, що юридично буде доведена



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Затриманий в Італії український нацгвардієць Віталій Марків

Глава МЗС Італії Анджеліно Альфано підтримав пропозицію українського колеги щодо розслідування справи Марківа

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував створити українсько-італійську слідчу групу для розслідування справи заарештованого в Італії військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа.

За словами Клімкіна, на час слідства він не має права розголошувати його деталі.

«Я впевнений, що юридично буде доведена стовідсоткова невинуватість Марківа. Звичайно, ми намагаємось надати слідству всю необхідну допомогу, в тому числі юридичну. По-друге, ми вважаємо, і ми до цього готові, що це розслідування має здійснюватися спільно. Ми надаємо всі необхідні данні і доказ», – наголосив міністр 30 січня після зустрічі зі своїм італійським колегою Анджеліно Альфано.

Альфано підтримав ініціативу Клімкіна. «Я думаю, що в інтересах усіх шукати правду, і я повністю упевнений, що судові органи Італії приймуть Україну в розслідування, і це буде двосторонній розгляд справи. І буде група слідчих з обох країн», – сказав італійський міністр.

Як відомо, 1 липня 2017 року українська Генпрокуратура повідомила, що в Італії затримано заступника командира взводу першого батальйону Нацгвардії ім. Кульчицкого Віталія Марківа за підозрою у вбивстві фоторепортера, громадянина Італії Рокеллі поблизу м. Слов'янськ Донецької області в травні 2014 року.

За версією італійського слідства, Марків убив італійського фотокора в результаті обстрілу авта з Рокеллі і Рогелоном зі 120-мм міномета. Хоча, як стверджує український військовий журналіст Олексій Цаплієнко, батальйон Марківа на той момент не мав у своєму розпорядженні такого важкого озброєння.

Генеральна прокуратура не отримувала запитів від італійської сторони на проведення слідчих дій на території України. Адвокат Марківа запропонував прокурорам і представникам італійської поліції разом поїхати в Україну для проведення серії експертиз на горі Карачун Донецької області.

16 листопада Арсен Аваков звернувся до міністра закордонних справ Італії Анджеліно Альфано з листом у зв'язку з відхиленням клопотання Марківа із закликом звернути увагу на справу, щоб уникнути спекуляцій.

Як повідомлялося, 25 січня представники української громади Риму та регіону Марке пікетували міністерство юстиції Італії з вимогою про справедливе розслідування справи Марківа.

Джерело: Радіо Свобода