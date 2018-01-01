Українці в Італії пікетували міністерство юстиції

Українці вимагають від Італії результативних дій у розслідуванні справи нацгвардійця Віталія Марківа

У четвер, 25 січня, представники української громади Риму та регіону Марке пікетували міністерство юстиції Італії. Головною вимогою учасників акції було справедливе розслідування справи українського нацгвардйіця Віталія Марківа, який протягом 6 місяців знаходиться в італійській в’язниці без жодного об’єктивного доказу його вини. Про це



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Українці пікетували міністерство юстиції з вимогою справедливого розслідування справи Віталія Марківа

Українці вимагають від Італії результативних дій у розслідуванні справи нацгвардійця Віталія Марківа

У четвер, 25 січня, представники української громади Риму та регіону Марке пікетували міністерство юстиції Італії. Головною вимогою учасників акції було справедливе розслідування справи українського нацгвардйіця Віталія Марківа, який протягом 6 місяців знаходиться в італійській в’язниці без жодного об’єктивного доказу його вини. Про це повідомляють у Facebook організатори акції, представники Оргкомітету Євромайдан Рим.

На акції було озвучено багато питань до слідчих органів Італії щодо справи Марківа, лунали заклики до більш тіснішої співпраці італійських слідчих з правоохоронними органами України задля встановлення істини.

Виступаючі розповідали про Марківа, про війну в Україні. Був прочитаний лист Марківа до української громади. На заході виступила мати Віталія, Оксана, яка подякувала всім присутнім, українським правоохоронцям та дипломатам, а також адвокату Рафаеле Делля Валлє за підтримку.

До міністерства був переданий прес-реліз акції.

Українська громада переконана у невинності Марківа і вірить, що в найближчий час його невинність буде доведена в суді.

Як відомо, 1 липня 2017 року українська Генпрокуратура повідомила, що в Італії затримано заступника командира взводу першого батальйону Нацгвардії ім. Кульчицкого Віталія Марківа за підозрою у вбивстві фоторепортера, громадянина Італії Рокеллі поблизу м. Слов'янськ Донецької області в травні 2014 року.

За версією італійського слідства, Марків убив італійського фотокора в результаті обстрілу авта з Рокеллі і Рогелоном зі 120-мм міномета. Хоча, як стверджує український військовий журналіст Олексій Цаплієнко, батальйон Марківа на той момент не мав у своєму розпорядженні такого важкого озброєння.