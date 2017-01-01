Справа Насірова: суд щодо розгляду по суті відбудеться 7 грудня

Суд продовжив Насірову до 25 січня 2018 року термін дії процесуальних зобов'язань

Шевченківський районний суд Києва призначив справу за обвинуваченням відстороненого голови ДФС Романа Насірова і керівника Департаменту погашення боргів ДФС Володимира Новікова до розгляду по суті на 7 грудня. Відповідне рішення оголосив головуючий суддя Володимир Бугіль у понеділок під час підготовчого судового засідання з розгляду обвинувального



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Роман Насіров

Суд продовжив Насірову до 25 січня 2018 року термін дії процесуальних зобов'язань

Шевченківський районний суд Києва призначив справу за обвинуваченням відстороненого голови ДФС Романа Насірова і керівника Департаменту погашення боргів ДФС Володимира Новікова до розгляду по суті на 7 грудня.

Відповідне рішення оголосив головуючий суддя Володимир Бугіль у понеділок під час підготовчого судового засідання з розгляду обвинувального акту щодо Насірова.

«Суд ухвалив на підставі обвинувального акту призначити судове засідання на 7 грудня на 10 годину», - сказав Бугіль.

Також суд задовольнив клопотання прокурорів САП про продовження покладених на Насірова і Новікова процесуальних обов'язків строком на два місяці.

Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура 10 листопада направила до суду обвинувальний акт стосовно Насірова.

За даними слідства, голова ДФС причетний до так званої «газової справи» народного депутата Олександра Онищенка. На думку детективів, упродовж 2015 року, він ухвалив низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для задіяних у схемі компаній на загальну суму 2019 млрд грн.

На початку березня суд заарештував Насірова з можливістю застави у 100 млн грн, яку внесли його дружина і тесть. Після цього відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО. Пізніше цей запобіжний захід ще кілька разів продовжували.