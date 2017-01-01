Справа Насірова: суд щодо розгляду по суті відбудеться 7 грудня
- Вчора, 20:09
-
Розсилка
Суд продовжив Насірову до 25 січня 2018 року термін дії процесуальних зобов'язань
Шевченківський районний суд Києва призначив справу за обвинуваченням відстороненого голови ДФС Романа Насірова і керівника Департаменту погашення боргів ДФС Володимира Новікова до розгляду по суті на 7 грудня.
Відповідне рішення оголосив головуючий суддя Володимир Бугіль у понеділок під час підготовчого судового засідання з розгляду обвинувального акту щодо Насірова.
«Суд ухвалив на підставі обвинувального акту призначити судове засідання на 7 грудня на 10 годину», - сказав Бугіль.
Також суд задовольнив клопотання прокурорів САП про продовження покладених на Насірова і Новікова процесуальних обов'язків строком на два місяці.
Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура 10 листопада направила до суду обвинувальний акт стосовно Насірова.