Справа Онищенка: НАБУ викликало на допит Кононенка



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Ігор Кононенко

Про допит Кононенка повідомив директор НАБУ

НАБУ викликало на допит першого заступника голови фракції Блоку Петра Порошенко, народного депутата Ігоря Кононенка у «справі Онищенка», яка стосується журналістського розслідування Дмитра Гнапа. Про це в онлайн-інтерв'ю повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник і додав, що допит має відбутися сьогодні.

Як відомо, раніше Національне антикорупційне бюро одержало тимчасовий доступ до номерів мобільного зв'язку народного депутата Олександра Онищенка, який сьогодні переховується в Європі.

Як вбачається із матеріалів клопотання НАБУ, народний депутат упродовж 2014-2016 років здійснював неодноразові виплати грошових коштів як у готівковій, так і у безготівковій формі у розмірі від $20 до $100 тис. низці невстановлених осіб з числа народних депутатів у вигляді винагороди за голосування останніми на пленарних засіданнях Верховної Ради з наперед визначеними результатами.

У ході досудового розслідування 11 травня 2018 року проведено допит свідка журналіста Дмитра Гнапа, який на той час був керівником проекту «Слідство.інфо».