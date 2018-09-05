Суд надав доступ до телефонних дзвінків нардепа-втікача Онищенка



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Народний депутат Олександр Онищенко спілкується з журналістами

Другий рік справу розслідує НАБУ за статтею «одержання неправомірної вигоди»

Національне антикорупційне бюро одержало тимчасовий доступ до номерів мобільного зв'язку народного депутата Олександра Онищенка, який сьогодні переховується в Європі.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Солом’янського райсуду Києва від 23 серпня.

Як вбачається із матеріалів клопотання НАБУ, народний депутат упродовж 2014-2016 років здійснював неодноразові виплати грошових коштів як у готівковій, так і у безготівковій формі у розмірі від $20 до $100 тис. низці невстановлених осіб з числа народних депутатів у вигляді винагороди за голосування останніми на пленарних засіданнях Верховної Ради з наперед визначеними результатами.

У ході досудового розслідування 11 травня 2018 року проведено допит свідка журналіста Дмитра Гнапа, який на той час був керівником проекту «Слідство.інфо». Він повідомив, що наприкінці 2016 року мав декілька зустрічей з нардепом Онищенком країнах Європи з метою проведення інтерв'ю. Під час однієї з таких зустрічей, 22 грудня 2016 року Онищенко добровільно надав Гнапу можливість ознайомитися та здійснити фотографування вмісту особистого електронного листування з низкою осіб з використанням системи миттєвого обміну текстовими повідомленнями WhatsApp.

Джерело: «Слідство.інфо»

Одночасно під час допиту журналіст Гнап надав детективу НАБУ флеш-накопичувач розміром 2 Гб), на якому містяться аудіо-запис його розмови з Онищенком, а також фотознімки продемонстрованої переписки політика з низкою осіб.

Для перевірки отриманої інформації від журналіста Гнапа Національне антикорупційне бюро проаналізує всі телефонні з'єднання абонентів, а також SMS і ММS-листування з мобільними номерами нардепа Онищенка з 1 січня 2015 року до 31 грудня 2016 року.

Слідство вважає, що ця інформація має істотне значення для цього кримінального провадження, яке було зареєстровано 7 грудня 2016 року за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 11 травня 2018 року проект журналістських розслідувань «Слідство.інфо» опублікував повний архів смс-листування нардепа Олександра Онищенка, що переховується за кордоном, із найближчим оточенням президента України Петра Порошенка.

У листуванні мова йде «не лише про таємні домовленості в парламенті, але і про коштовні купівлі та мільйонні відкати з державних підприємств». Архів складається з більше ніж 200 знімків телефонного екрана.

Листування було отримане журналістами «Слідство.інфо» в Куршевелі (Франція) у грудні 2016 року під час зустрічі з народним депутатом Олександром Онищенком.

Після оприлюднення цих фактів нардеп Онищенко назвав це дешевим замовленням, а Гнапа – шахраєм.

«Цікаво все повернулося. Так, Гнап був у мене. Півтора року тому. Брав інтерв'ю щодо корупції Порошенка. Телефона мого в руках не тримав. Я пообіцяв йому переписку, але пізніше. А на виході – змонтовано ось такий ролик, вирвані слова з контексту», – заявив політик-втікач.

Як відомо, народний депутат Олександр Онищенко, який підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу, в 2016 році у коментарі для британської газети The Independent, заявляв, що президент Петро Порошенко виділяв йому фінансування на дискредитаційну кампанію, протести і підкуп ЗМІ заради публікацій проти Яценюка.

У червні 2018 року Печерський райсуд Києва призначив семантико-текстуальну експертизу книги народного депутата Олександра Онищенка «Петро П'ятий. Правдива історія про українського диктатора» у справі про втручання в роботу екс-прем'єра Арсенія Яценюка.