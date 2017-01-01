Іспанія почала процедуру екстрадиції екс-нардепа Онищенка

Якщо Онищенко не з‘явиться до іспанського суду, то це може бути підставою для оголошення його у розшук у країнах Європи

Іспанія розпочала процедуру екстрадиції розшукуваного народного депутата Олександра Онищенка. Іспанський суд зобов’язав Онищенка з’являтися до суду кожного місяця. [READ_MORE] Про це йдеться у повідомленні посольства Іспанії, яке представили під час засідання Солом’янського суду прокурори Спеціалізованої антикорупційної



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Олександр Онищенко

Якщо Онищенко не з‘явиться до іспанського суду, то це може бути підставою для оголошення його у розшук у країнах Європи

Іспанія розпочала процедуру екстрадиції розшукуваного народного депутата Олександра Онищенка. Іспанський суд зобов’язав Онищенка з’являтися до суду кожного місяця.

Про це йдеться у повідомленні посольства Іспанії, яке представили під час засідання Солом’янського суду прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Громадське.

«За рішенням суду Іспанії, до нього застосовано умовне звільнення, тобто, запобіжний захід. Тепер першого числа кожного місяця він зобов’язаний з’являтися до суду Іспанії, який розглядає екстрадицію», — сказав прокурор Андрій Перов.

Водночас, захист Онищенка в суді намагався оскаржити лист Генеральної прокуратури, яким ще в грудні 2016 року слідчі просили Іспанію про екстрадицію Онищенка.

Якщо Онищенко не з‘явиться до іспанського суду, то це може бути підставою для оголошення його у розшук у країнах Європи, зазначає прокурор.

Таке рішення суд Іспанії щодо Онищенка ухвалив 13 листопада 2017 року.

5 липня 2016 року Верховна Рада підтримала подання генпрокурора про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Онищенка. 27 липня Луценко підписав повідомлення про підозру депутатові Онищенку.

Наприкінці лютого 2017 Вищий адміністративний суд відмовився повертати Онищенку депутатську недоторканність.

Олександру Онищенку інкримінують корупційні зловживання при реалізації газу, видобутого під час спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».