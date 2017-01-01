Справа про збитий Іл-76: суд продовжить розгляд скарги генерала Назарова

Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76

27 листопада Апеляційний суд Дніпропетровської області продовжить розгляд скарги генерала Віктора Назарова, обвинуваченого у справі про катастрофу літака Іл-76, унаслідок якої 14 червня 2014 року загинули 49 українських десантників. Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Віталій Погосян. «Сьогодні в Апеляційному суді



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Звинувачений в катастрофі Іл-76 генерал Назаров оскаржив рішення суду

Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76

27 листопада Апеляційний суд Дніпропетровської області продовжить розгляд скарги генерала Віктора Назарова, обвинуваченого у справі про катастрофу літака Іл-76, унаслідок якої 14 червня 2014 року загинули 49 українських десантників.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Віталій Погосян.

«Сьогодні в Апеляційному суді Дніпропетровської області о 10:00 відбудеться судове засідання щодо визначення підсудності у справі стосовно Плотницького І.В, Патрушева А.О. і Гурєєва О.В. Це щодо збитого 14.06.2014 року ІЛ-76 у аеропорту Луганська . Об 11:00 відбудеться розгляд апеляційної скарги Назарова В. також щодо збитого ІЛ-76», - написав він.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу був збитий літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.

27 березня 2017 року Петропавлівський райсуд Дніпропетровської області визнав винним у службовій недбалості у справі про ІЛ-76 і засудив до 7 років позбавлення волі генерал-майора Віктор Назарова.

Як повідомлялося, 3 жовтня Апеляційний суд Дніпропетровської області продовжив розгляд апеляції генерала Назарова.