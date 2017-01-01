Справа Саакашвілі: БПП закликає Заліщук, Лещенка і Найема покаятися

Соратники Саакашвілі у Верховній Раді мають скласти мандати, вважає лідер фракції БПП

Голова фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов заявив журналістам у парламенті, що після оприлюднення доказів фінансування протестних акцій Михайла Саакашвілі командою Віктора Януковича, соратники грузинського політика з числа народних депутатів мають припинити свої повноваження. Про це повідомляє прес-служба БПП. «На моє



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Лещенко, Світлана Заліщук і Мустафа Найєм

Соратники Саакашвілі у Верховній Раді мають скласти мандати, вважає лідер фракції БПП

Голова фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов заявив журналістам у парламенті, що після оприлюднення доказів фінансування протестних акцій Михайла Саакашвілі командою Віктора Януковича, соратники грузинського політика з числа народних депутатів мають припинити свої повноваження. Про це повідомляє прес-служба БПП.

«На моє переконання, після оприлюднення матеріалів Генеральної прокуратури та Служби безпеки, соратники Саакашвілі з числа народних депутатів мають скласти мандати. Якщо вони працюють за гроші Януковича, на словах відстоюють майбутнє України, а кожного дня отримують цю платню, – це є не гідним народного депутата України», – заявив Герасимов.

Він зазначив, що фракція БПП визнає право політика на помилку: «Тому я звертаюсь до тих політиків, кого сьогодні назвав генеральний прокурор. Можливо вони помилилися, можливо, вони не знали, хто такий Саакашвілі, можливо вони отримували гроші Курченка і не знали, що це гроші Курченка. Якщо вони визнають свою помилку, ми готові і далі визнавати їх членами нашої фракції. Якщо вони цієї помилки не визнають, то я обов’язково зберу фракцію і вже на цьому тижні ми з колегами будемо приймати відповідні рішення».

Водночас рада фракції БПП звертається до членів фракції Світлани Заліщук, Сергія Лещенка, Мустафи Найема, які були співорганізаторами та активними учасниками так званих акцій протесту під керівництвом Саакашвілі, з вимогою публічно пояснити всьому українському суспільству, виборцям свою позицію і мотивацію при підбурюванні українських громадян до акцій протесту.

«Оцінку антидержавницької діяльності Саакашвілі та його команди невдовзі дасть український суд. Своїх колег ми закликаємо покаятись і визнати свою помилку. В противному випадку, у фракції партії «Блок Петра Порошенка», членами якої ви є, будуть всі підстави вважати, що з самого початку своєї депутатської діяльності ви керувалися єдиною метою: задоволення своїх власних амбіцій, навіть шляхом зради України на користь Росії, яка прагне знищити нас як незалежну, суверенну європейську державу», - йдеться в заяві БПП.

Крім того, фракція закликає Заліщук, Лещенка та Найема надати свідчення правоохоронним органам, які допоможуть якнайшвидше завершити слідство і притягнути всіх причетних до відповідальності.

Нагадаємо, прокуратурою міста Київ розпочато кримінальне провадження за фактом перешкоджання народними депутатами України діям правоохоронців, які проводили затримання Саакашвілі.

Луценко заявив, що слідство дасть оцінку діям восьми народних депутатів, які сприяли втечі з-під варти Михайла Саакашвілі. Зокрема, йдеться про народних депутатів Ігоря Луценка, Юрія Дерев’янка, Світлани Заліщук, Мустафи Найєма, Олега Петренка, Юрія Левченка, Сергія Лещенка, Віктора Чумака.

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