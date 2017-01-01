Луценко назвав імена нардепів, які сприяли втечі Саакашвілі з-під варти

Оцінку діям восьми народних депутатів дасть слідство

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що слідство дасть оцінку діям восьми народних депутатів, які сприяли втечі з-під варти екс-президента Грузії, лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі. Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді 5 грудня. «Також кримінальними діяннями ми вважаємо діяння всіх осіб, які



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Михайло Саакашвілі зі своїми прибічниками після звільнення з-під варти

Оцінку діям восьми народних депутатів дасть слідство

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що слідство дасть оцінку діям восьми народних депутатів, які сприяли втечі з-під варти екс-президента Грузії, лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі. Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді 5 грудня.

«Також кримінальними діяннями ми вважаємо діяння всіх осіб, які перешкоджали законним діям із захисту української держави, серед них – народних депутатів Ігоря Луценка, Юрія Дерев’янка, Світлани Заліщук, Мустафи Найєма, Олега Петренка, Юрія Левченка, Сергія Лещенка, Віктора Чумака», - заявив Луценко.

Він додав, що зараз не може говорити про будь-які підозри. «Слідство обов’язково запросить згаданих народних депутатів і дасть оцінку їхнім діям, які призвели до втечі з-під варти людини, яка обґрунтовано має отримати підозру в скоєнні особливо тяжкого злочину проти українського народу та української держави», – зазначив Луценко.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика. Під час сутичок на Костьольній постраждало декілька цивільних осіб та правоохоронців.

Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.

Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Як повідомлялося, активісти зламали двері у мікроавтобусі силовиків та звільнили Саакашвілі.

Саакашвілі разом зі своїми прибічниками направився до будівлі Верховної Ради України.

Прокуратурою міста Київ розпочато кримінальне провадження за фактом перешкоджання народними депутатами України діям правоохоронців, які проводили затримання Саакашвілі.

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Джерело: Радіо Свобода