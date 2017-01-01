Прокуратура взялася за нардепів, які перешкоджали затриманню Саакашвілі

Досудове розслідування у справі за фактом перешкоджання народними депутатами України діям правоохоронців доручено СБУ

Прокуратурою міста Київ розпочато кримінальне провадження за фактом перешкоджання народними депутатами України діям правоохоронців, які проводили затримання екс-президента Грузії, колишнього глави Одеської ОДА Михайла Саакашвілі. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко. Відомості внесено



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затримання правоохоронцями Михайла Саакашвілі

Досудове розслідування у справі за фактом перешкоджання народними депутатами України діям правоохоронців доручено СБУ

Прокуратурою міста Київ розпочато кримінальне провадження за фактом перешкоджання народними депутатами України діям правоохоронців, які проводили затримання екс-президента Грузії, колишнього глави Одеської ОДА Михайла Саакашвілі. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

Відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 343 КК України.

Проведення досудового розслідування доручено ГУ СБУ в м. Київ та Київській області.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика. Під час сутичок на Костьольній постраждало декілька цивільних осіб та правоохоронців.

Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.

Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації.

За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Як повідомлялося, активісти зламали двері у мікроавтобусі силовиків та звільнили Саакашвілі.

Саакашвілі разом зі своїми прибічниками направився до будівлі Верховної Ради України.

Читайте також матеріал: Міхо збирає на імпічмент. Оприлюднено кошторис протесту, що пройде цієї неділі (ФОТО)