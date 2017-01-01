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    Прокуратура взялася за нардепів, які перешкоджали затриманню Саакашвілі

    Досудове розслідування у справі за фактом перешкоджання народними депутатами України діям правоохоронців доручено СБУ
    Прокуратурою міста Київ розпочато кримінальне провадження за фактом перешкоджання народними депутатами України діям правоохоронців, які проводили затримання екс-президента Грузії, колишнього глави Одеської ОДА Михайла Саакашвілі. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко. Відомості внесено
    • Сьогодні, 16:10
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    Затримання правоохоронцями Михайла Саакашвілі
    Затримання правоохоронцями Михайла Саакашвілі

    Досудове розслідування у справі за фактом перешкоджання народними депутатами України діям правоохоронців доручено СБУ

    Прокуратурою міста Київ розпочато кримінальне провадження за фактом перешкоджання народними депутатами України діям правоохоронців, які проводили затримання екс-президента Грузії, колишнього глави Одеської ОДА Михайла Саакашвілі. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

    Відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 343 КК України.

    Проведення досудового розслідування доручено ГУ СБУ в м. Київ та Київській області.

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    Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли  з обшуком.

    Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика. Під час сутичок на Костьольній постраждало декілька цивільних осіб та правоохоронців.

    Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути. 

    Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

    Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації

    За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

    Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів. 

    Як повідомлялося, активісти зламали двері у мікроавтобусі силовиків та звільнили Саакашвілі.

    Саакашвілі разом зі своїми прибічниками направився до будівлі Верховної Ради України.

    Читайте також матеріал: Міхо збирає на імпічмент. Оприлюднено кошторис протесту, що пройде цієї неділі (ФОТО)

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    СБУ Михайло Саакашвілі Генпрокуратура
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