  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Справа Шеремета. ЗМІ назвали ймовірних підозрюваних

    • Розсилка
    Владислава Грищенка затримали 24 вересня, його дружину&nbsp; &ndash; 5 листопада - Справа Шеремета. ЗМІ назвали ймовірних підозрюваних
    Владислава Грищенка затримали 24 вересня, його дружину  – 5 листопада

    Подружжя добровольців АТО арештували через підозру у вбивстві Шеремета

    Подружжя колишніх добровольців антитерористичної операції на сході України Владислав та Інна Грищенки можуть фігурувати у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета у 2016 році.

    Про це повідомляє Українська правда.

    Владислава Грищенка на псевдо «Буча» затримали 24 вересня, його дружину «Пуму» – 5 листопада. Суд заарештував обох у на час розслідування.

    Колишніх АТОвців та їхнього знайомого Івана Вакуленка – теж учасника війни на Сході – підозрюють у замаху на замовне вбивство мешканця Івано-Франківщини та незаконному поводженні зі зброєю. За версією слідства, у липні 2018 року вони виготовили вибухівку та прикріпили її до автівки 61-річного Михайла Чекурака у місті Косові. Останній сам помітив бомбу, тому замах не відбувся.

    Якщо спочатку розслідування вела Івано-Франківська поліція під керівництвом місцевої прокуратури, то зараз цим займається Головне управління Нацполіції у Києві, а нагляд здійснює Генеральна прокуратура.

    За словами Інни Грищенко, справу передали у Київ з формулюванням «у зв’язку з причетністю до інших злочинів».

    За даними ЗМІ, слідство може пов’язати подружжя зі справою про вбивство Павла Шеремета. Поліцейське розслідування у справі Грищенків веде той самий слідчий, який розслідує смерть журналіста.

    Третій фігурант справи – Іван Вакуленко – помер 18 жовтня. Офіційна версія – самогубство. За кілька днів до того Вакуленка, за словами Інни Грищенко, викликали на допит саме у справі Шеремета.

    Як відомо, журналіст Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року. Злочин залишається нерозкритим. Журналіста поховали в Мінську. За даними слідчих, зловмисники закріпили вибухівку на днище авто, за кермом якого був Шеремет. Також було повідомлено про те, що для вбивства відомого білоруського журналіста зловмисники використовували елементи протипіхотної міни МОН-50.

    23 липня 2019 року глава Нацполіції Сергій Князєв представив доповідь щодо розслідування вбивства Павла Шеремета. У ній переважно була вже відома всім інформація.

    Потім Князєв в окремому приміщенні представив Володимиру Зеленському інформацію з обмеженим доступом.

    АТО ЗМІ вбивство Павло Шеремет розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ