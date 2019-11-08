Справа Шеремета. ЗМІ назвали ймовірних підозрюваних



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Владислава Грищенка затримали 24 вересня, його дружину – 5 листопада

Подружжя добровольців АТО арештували через підозру у вбивстві Шеремета

Подружжя колишніх добровольців антитерористичної операції на сході України Владислав та Інна Грищенки можуть фігурувати у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета у 2016 році.

Про це повідомляє Українська правда.

Владислава Грищенка на псевдо «Буча» затримали 24 вересня, його дружину «Пуму» – 5 листопада. Суд заарештував обох у на час розслідування.

Колишніх АТОвців та їхнього знайомого Івана Вакуленка – теж учасника війни на Сході – підозрюють у замаху на замовне вбивство мешканця Івано-Франківщини та незаконному поводженні зі зброєю. За версією слідства, у липні 2018 року вони виготовили вибухівку та прикріпили її до автівки 61-річного Михайла Чекурака у місті Косові. Останній сам помітив бомбу, тому замах не відбувся.

Якщо спочатку розслідування вела Івано-Франківська поліція під керівництвом місцевої прокуратури, то зараз цим займається Головне управління Нацполіції у Києві, а нагляд здійснює Генеральна прокуратура.

За словами Інни Грищенко, справу передали у Київ з формулюванням «у зв’язку з причетністю до інших злочинів».

За даними ЗМІ, слідство може пов’язати подружжя зі справою про вбивство Павла Шеремета. Поліцейське розслідування у справі Грищенків веде той самий слідчий, який розслідує смерть журналіста.

Третій фігурант справи – Іван Вакуленко – помер 18 жовтня. Офіційна версія – самогубство. За кілька днів до того Вакуленка, за словами Інни Грищенко, викликали на допит саме у справі Шеремета.

Як відомо, журналіст Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року. Злочин залишається нерозкритим. Журналіста поховали в Мінську. За даними слідчих, зловмисники закріпили вибухівку на днище авто, за кермом якого був Шеремет. Також було повідомлено про те, що для вбивства відомого білоруського журналіста зловмисники використовували елементи протипіхотної міни МОН-50.

23 липня 2019 року глава Нацполіції Сергій Князєв представив доповідь щодо розслідування вбивства Павла Шеремета. У ній переважно була вже відома всім інформація.

Потім Князєв в окремому приміщенні представив Володимиру Зеленському інформацію з обмеженим доступом.