Зеленському показали «багато деталей» з розслідування вбивства Шеремета



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Сергій Князєв показав президенту документи щодо слідства вбивства Павла Шеремета з обмеженим доступом

Сьогодні глава Нацполіції Сергій Князєв представив доповідь щодо розслідування вбивства Павла Шеремета. У ній переважно була вже відома всім інформація.

Потім Князєв в окремому приміщенні представив Володимиру Зеленському інформацію з обмеженим доступом. Перед цим президент перед камерами підписав відповідний документ щодо нерозголошення таємниці.

Після цього Зеленський подякував «хлопцям, які займались цим» розслідуванням.

«Повірте, коли буде результат, ви побачите багато деталей. Побачите все те, що я бачив. І зрозумієте, що там дійсно дуже багато чого зроблено для результативності», - сказав президент журналістам.

Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року. Злочин залишається нерозкритим. Журналіста поховали в Мінську. За даними слідчих, зловмисники закріпили вибухівку на днище авто, за кермом якого був Шеремет. Також було повідомлено про те, що для вбивства відомого білоруського журналіста зловмисники використовували елементи протипіхотної міни МОН-50.