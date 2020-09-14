Справа «вагнерівців»: під Радою розлючені українці вимагають правди (відео)



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Акція протесту біля Верховної Ради Фото: Ян Доброносов

Учасники акції протесту вимагають від Ради створити дві слідчі комісії

Сьогодні, 14 вересня, під будівлею Верховної Ради зібралися близько сотні мітингувальників. Про це повідомляє «5 канал».

Учасники акції протесту вимагають від парламенту створення двох тимчасових слідчих комісій – щодо справи Шеремета, а також щодо «вагнерівців».

Також вони вимагають звіту представників силових органів щодо ситуації із перемир'ям та інспектуванням позицій Збройних сил України на Донбасі.

На знак протесту учасники акції перекрили дорогу, скандують: «ТСК!».

Мітингувальники вимагають внести ці питання у порядок денний роботи Верховної Ради. Якщо ж нардепи цього не зроблять – збираються завтра заблокувати роботу парламенту.

Нагадаємо, 7 вересня родичі українських воїнів, загиблих на Донбасі від рук російських найманців, зареєстрували на офіційному порталі Верховної Ради України петицію з вимогою створити ТСК щодо розслідування зриву операції із затримання терористів з ПВК Вагнер.

Станом на 13 вересня петиція з вимогою створити парламентську ТСК по справі «вагнерівців» зібрала 25 тисяч голосів.

14 вересня під час Погоджувальної ради співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко продемонструвала підписи родичів загиблих на Донбасі від рук російських найманців під вимогою створити тимчасову слідчу комісію щодо справи «вагнерівців».