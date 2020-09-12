СБУ відкрила кримінальне провадження у справі «вагнерівців», – Гончаренко



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Вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків

Гончаренко написав депутатське звернення щодо розслідування розголошення даних щодо затримання бійців ПВК «Вагнер»

Нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко заявляє, що СБУ відкрила кримінальне провадження щодо розголошення даних у справі 33 бійців ПВК «Вагнер», затриманих у Білорусі.

Про це Гончаренко написав у Telegram.

Гончаренко зазначив, що написав депутатське звернення щодо розслідування розголошення даних, які призвели до передчасного затримання 33 бійців ПВК «Вагнер» у Білорусі.

«У відповідь на цей запит мені повідомили, що Головне слідче управління СБУ вже розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні №22020000000000213 від 8 вересня 2020 року за ознаками кримінального порушення, передбаченого статтею 387 Кримінального Кодексу України «Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування», – написав Гончаренко.

Нагадаємо, 18 серпня в інформаційному полі України з’явилася інформація про те, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі.

Пізніше влада Білорусі передала Росії 32 затриманих бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», яких затримали перед виборами.

Як вже повідомлялося, родичі загиблих на Донбасі воїнів вимагають створити ТСК щодо відправлених в Росію «вагнерівців».

Разом з тим президент Зеленський назвав «маячнею» чутки про злив «вагнерівської спецоперації».