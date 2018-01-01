Справи проти Харві Вайнштейна передали в прокуратуру

Справи направлені в прокуратуру округу Лос-Анджелес

Поліцейський департамент Беверлі-Хіллз відправив до прокуратури результати двох розслідувань щодо продюсера Харві Вайнштейна, підозрюваного в згвалтуванні. Про це повідомляє TMZ. Справи направлені в прокуратуру округу Лос-Анджелес. Портал відзначає, що «це є величезним кроком, жодне попереднє кримінальне розслідування проти Вайнштейна не



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Харві Вайнштейн

Справи направлені в прокуратуру округу Лос-Анджелес

Поліцейський департамент Беверлі-Хіллз відправив до прокуратури результати двох розслідувань щодо продюсера Харві Вайнштейна, підозрюваного в згвалтуванні.

Про це повідомляє TMZ.

Справи направлені в прокуратуру округу Лос-Анджелес.

Портал відзначає, що «це є величезним кроком, жодне попереднє кримінальне розслідування проти Вайнштейна не зайшло так далеко».

Повідомляється, що тепер прокуратурі доведеться встановити, чи достатньо доказів зібрано для того, щоб пред'явити Вайнштейну звинувачення.

Нагадаємо, понад 300 акторок, сценаристок, агенток, режисерок та інших представниць шоу-бізнесу запустили ініціативу Time's Up (Годі вже) для протидії сексуальним домаганням у розважальній індустрії.

Хвиля звинувачень у сексуальних домаганнях почалася після публікації New York Times про домагання з боку голлівудського продюсера Харві Вайнштейна. Зокрема, продюсера звинуватили акторки Анджеліна Джолі й Гвінет Пелтроу.