У Голлівуді запустили кампанію Time's Up з протидії сексуальним домаганням

Ініціатива Time's Up закликає домагатися покарань для кривдників, більшої присутності жінок на керівних посадах та підвищення зарплат для них

Понад 300 акторок, сценаристок, агенток, режисерок та інших представниць шоу-бізнесу запустили ініціативу Time's Up (Годі вже) для протидії сексуальним домаганням у розважальній індустрії. Про це пише ВВС. Ініціатива Time's Up закликає домагатися покарань для кривдників, більшої присутності жінок на керівних