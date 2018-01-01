У Голлівуді запустили кампанію Time's Up з протидії сексуальним домаганням

Ініціатива Time's Up закликає домагатися покарань для кривдників, більшої присутності жінок на керівних посадах та підвищення зарплат для них

Понад 300 акторок, сценаристок, агенток, режисерок та інших представниць шоу-бізнесу запустили ініціативу Time's Up (Годі вже) для протидії сексуальним домаганням у розважальній індустрії. Про це пише ВВС. Ініціатива Time's Up закликає домагатися покарань для кривдників, більшої присутності жінок на керівних



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ініціатива Time's Up закликає домагатися покарань для кривдників, більшої присутності жінок на керівних посадах та підвищення зарплат для них

Понад 300 акторок, сценаристок, агенток, режисерок та інших представниць шоу-бізнесу запустили ініціативу Time's Up (Годі вже) для протидії сексуальним домаганням у розважальній індустрії.

Про це пише ВВС.

Ініціатива Time's Up закликає домагатися покарань для кривдників, більшої присутності жінок на керівних посадах та підвищення зарплат для них, а ЗМІ — висвітлювати домагання в усіх сферах діяльності.

У плані дій, оприлюдненому 1 січня 2018 року, ідеться про створення фонду правничого захисту, який вже зібрав понад 13 мільйонів доларів. Кошти спрямують на юридичну підтримку осіб, які зазнають утисків на роботі.

До ініціативи долучилися, зокрема, акторки Кейт Бланшетт, Ешлі Джадд, Наталі Портман та Меріл Стріп, керівниця студії Universal Pictures Донна Ленглі та письменниця-феміністка Глорія Стейнем.

Хвиля звинувачень у сексуальних домаганнях почалася після публікаціїNew York Times про домагання з боку голлівудського продюсера Харві Вайнштейна. Зокрема, продюсера звинуватили акторки Анджеліна Джолі й Гвінет Пелтроу.