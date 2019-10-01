Справу «діамантових прокурорів» передали в Антикорупційний суд



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Голосіївський суд Києва задовольнив клопотання ГПУ у так званій справі діамантових прокурорів - тепер її передали до Вищого антикорупційного суду

«Діамантовим прокурорам» Олександру Корнійцю та Володимиру Шапакіну закидають хабарництво та корупційну змову

У понеділок, 30 вересня, Голосіївський суд Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури у так званій справі діамантових прокурорів Олександра Корнійця та Володимира Шапакіна - тепер її передали до Вищого антикорупційного суду.

Про це повідомляє «Судовий репортер».

Як зазначається, прокурори обґрунтували своє клопотання тим, що справа порушена за ч. 4 ст. 368 КК (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою в особливо великому розмірі) і тому підслідна НАБУ.

Суд заявив, що в липні 2015 році, на момент вчинення злочину, НАБУ не здійснювало свої функції, тому справу розслідувала ГПУ.

Нагадаємо, з 2015 року «діамантовим прокурорам» Олександру Корнійцю та Володимиру Шапакіну закидають хабарництво та корупційну змову. Під час обшуку у них вилучили пів мільйона доларів та діамантів на пів мільйона гривень.

Печерський райсуд заарештував Корнійця і Шапакіна на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 3,2 млн грн. Шапакін вніс необхідну суму застави і був відпущений з СІЗО. Згодом Апеляційний суд Києва збільшив йому заставу до 6,4 млн грн, але він також її сплатив. Корнієць вийшов з СІЗО 31 липня після внесення застави в сумі 3,2 млн грн.

У справі налічується 23 томи документів. Голосіївський районний суд Києва почав розгляд справи по суті 21 березня 2016 року.