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    Справу «діамантових прокурорів» передали в Антикорупційний суд

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    Голосіївський суд Києва задовольнив клопотання ГПУ&nbsp;у так званій справі діамантових прокурорів - тепер її передали до Вищого антикорупційного суду - Справу «діамантових прокурорів» передали в Антикорупційний суд
    Голосіївський суд Києва задовольнив клопотання ГПУ у так званій справі діамантових прокурорів - тепер її передали до Вищого антикорупційного суду

    «Діамантовим прокурорам» Олександру Корнійцю та Володимиру Шапакіну закидають хабарництво та корупційну змову

    У понеділок, 30 вересня, Голосіївський суд Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури у так званій справі діамантових прокурорів Олександра Корнійця та Володимира Шапакіна - тепер її передали до Вищого антикорупційного суду.

    Про це повідомляє «Судовий репортер».

    Як зазначається, прокурори обґрунтували своє клопотання тим, що справа порушена за ч. 4 ст. 368 КК (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою в особливо великому розмірі) і тому підслідна НАБУ.

    Суд заявив, що в липні 2015 році, на момент вчинення злочину, НАБУ не здійснювало свої функції, тому справу розслідувала ГПУ.

    Нагадаємо, з 2015 року «діамантовим прокурорам» Олександру Корнійцю та Володимиру Шапакіну закидають хабарництво та корупційну змову. Під час обшуку у них вилучили пів мільйона доларів та діамантів на пів мільйона гривень. 

    Печерський райсуд заарештував Корнійця і Шапакіна на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 3,2 млн грн. Шапакін вніс необхідну суму застави і був відпущений з СІЗО. Згодом Апеляційний суд Києва збільшив йому заставу до 6,4 млн грн, але він також її сплатив. Корнієць вийшов з СІЗО 31 липня після внесення застави в сумі 3,2 млн грн.

    У справі налічується 23 томи документів. Голосіївський районний суд Києва почав розгляд справи по суті 21 березня 2016 року.

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