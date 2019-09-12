Касько обіцяє реанімувати кримінальні справи, які стосувалися корупції у ГПУ



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В 2015 ГПУ та СБУ затримали Шапакіна і Корнійця за підозрою в отриманні 3 млн гривень хабара

Перший заступник генпрокурора Віталій Касько збирається реанімувати кримінальні справи, які починали розслідувати під час його попередньої каденції у Генпрокуратурі та не довели до суду.

Про це він повідомив у програмі «Право на владу« на телеканалі «1+1».

Зокрема, на запитання, чи повернеться він до так званої справи «діамантових прокурорів» Касько відповів: «Це буде залежати від генерального прокурора, але більшість із тих справ, які ми починали, наразі перебувають на стадії судового розгляду. І ми будемо робити все, щоб вони знайшли своє якнайшвидше вирішення».

«Я думаю, що генеральний прокурор підтримає мене в цьому, і ми піднімемо також ті кримінальні провадження, які не були доведені до суду і які стосувалися корупції у Генпрокуратурі. Вони будуть пріоритетом у роботі Генеральної прокуратури», - додав Касько.

Як повідомлялося, 6 липня 2015 року ГПУ та СБУ затримали першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна і заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця за підозрою в отриманні 3 млн гривень хабара.

У результаті обшуку у них вдома і на роботі були вилучені гроші на загальну суму близько 500 тисяч доларів, а також коштовності та зброя.

Захист Корнійця стверджував, що вартість знайдених у нього діамантів становить 700 доларів США.

Зараз обвинувальний акт відносно них слухається у Голосіївському райсуді столиці.