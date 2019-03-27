Справу екс-глави Інтерполу Хунвея передали до суду



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За даними ЗМІ, з моменту затримання Мена Хунвея в Китаї зв'язатися з ним не вдалося, і зараз невідомо, чи надано йому адвоката

Слідчі заявили, що Мен Хунвей розтратив значну кількість державних коштів на розкішний спосіб життя своєї сім'ї

Антикорупційні органи Китаю передали до суду справу про хабарництво колишнього голови Інтерполу Мена Хунвея.

Про це повідомляє Reuters.

Слідчі заявили, що Мен Хунвей розтратив значну кількість державних коштів на розкішний спосіб життя своєї сім'ї, зловживав владою заради особистої вигоди, а також відмовився виконувати рішення Комуністичної партії Китаю.

Зокрема, в заяві зазначено, що екс-глава Інтерполу використовував своє становище, щоб допомогти дружині влаштуватися на роботу, і незаконно відібрав «величезну кількість майна» у співробітників в обмін на допомогу в просуванні по службі.

Також він підозрюється в отриманні хабарів і нанесенні серйозного збитку іміджу партії та інтересам держави.

За ці правопорушення Мен Хунвей був виключений з партії, звільнений з поста заступника міністра громадської безпеки Китаю, а його справа була передана до судових органів.

За даними ЗМІ, з моменту затримання Мена Хунвея в Китаї зв'язатися з ним не вдалося, і зараз невідомо, чи надано йому адвоката.

Мен Хунвей став главою Інтерполу в кінці 2016 року, коли Китай розширив свою заявку на отримання керівних посад у міжнародних організаціях. Тоді його призначення викликало стурбованість правозахисних груп, які побоювалися, що Пекін може спробувати використовувати цю позицію для переслідування дисидентів за кордоном.

Нагадаємо, дружина колишнього глави Інтерполу Мена Хунвея Грейс заявила французьким правоохоронцям, що її намагалися викрасти члени «організованої банди».

Джерело: УНН