Дружина колишнього очільника Інтерполу заявила, що її хочуть викрасти



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Колишній президент Інтерполу Мен Хунвей

Слідчі поки не порушили кримінальної справи за скаргою дружини екс-глави Інтерполу Грейс Мен

Дружина колишнього глави Інтерполу Мена Хунвея Грейс заявила французьким правоохоронцям, що її намагалися викрасти члени «організованої банди». Про це 19 березня написало видання Lyon Mag, посилаючись на прокуратуру Ліона.

Слідчі поки не порушили кримінальної справи за скаргою дружини екс-глави Інтерполу.

Раніше Грейс Мен звернулася до французької влади з проханням надати їй притулок. За її словами, після арешту чоловіка вона отримує погрози.

Відтоді її та двох семирічних дітей пари охороняють, пише видання.

Мен Хунвей очолив Інтерпол у листопаді 2016 року. До цього він був заступником міністра громадської безпеки КНР.

Глава Інтерполу, який проживає у французькому Ліоні (саме там розташована штаб-квартира Інтерполу), полетів на батьківщину, у Китай, 29 вересня 2018 року. Відтоді зв'язку з ним немає. Поліція Франції почала розслідування у зв'язку зі зникненням Мена Хунвея. Інтерпол надіслав офіційний запит владі КНР із вимогою надати інформацію про главу організації.

7 жовтня влада Китаю заявила, що підозрює Хунвея в корупції. Цього ж дня глава Інтерполу подав заяву про відставку.