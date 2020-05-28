Спроба підкупу глави Фонду держмайна: суд затвердив угоду з обвинуваченим



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Вищий антикорупційний суд затвердив угоду у справі про надання неправомірної вигоди голові Фонду держмайна України

Суд визнав обставини, які пом’якшують покарання: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину обвинуваченим

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок та затвердила угоду про визнання винуватості між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та колишнім адвокатом, якого обвинувачували у хабарництві.

Про це повідомляє пресслужба суду.

«Суд визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Водночас, згідно ст. 75 КК України, суд звільнив обвинуваченого від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням із іспитовим строком на три роки», - йдеться у повідомленні.

На нього також поклали додаткові обов’язки: повідомляти уповноважений орган пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та не виїжджати з України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Розглянувши надані сторонами матеріали та заслухавши учасників кримінального провадження, суд дійшов висновку, що укладена сторонами угода про визнання винуватості не суперечить вимогам КК України та КПК України.

Суд визнав обставини, які пом’якшують покарання: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину обвинуваченим; вчинення кримінальних правопорушень особою похилого віку.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційної палати ВАКС упродовж 30 днів із дня його проголошення.

Нагадаємо, за версією сторони обвинувачення, у 2019 році обвинувачений, у змові із ще двома особами (матеріали щодо них виокремлені в окреме провадження), умисно висловив пропозицію надати голові Фонду державного майна України неправомірну вигоду у розмірі $5 млн з метою встановлення контролю над господарською діяльністю АТ «ОПЗ» та забезпечення укладення між АТ «ОПЗ» в обхід процедури відбору, із заздалегідь визначеними підприємствами, договорів переробки давальницької сировини та призначення підконтрольного їм голови правління АТ «ОПЗ».

Обвинувачений зобов’язався співпрацювати з прокурором у викритті інкримінованих йому та його спільникам злочинів через надання під час судового розгляду правдивих викривальних показань.