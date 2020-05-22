Суд не відпустив Насірова під особисте зобов’язання



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Суд відмовив Роману Насірову у зміні запобіжного заходу

Сторона захисту подала клопотання до суду про зміну запобіжного заходу

Вищий антикорупційний суд відмовив колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у зміні запобіжного заходу. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Згідно з повідомленням, судове засідання у справі колишнього голови ДФС України відбулося 22 травня.

«На засіданні сторона захисту подала клопотання до суду про зміну запобіжного заходу колишньому голові ДФС України із застави на особисте зобов’язання. Заслухавши доводи сторін, суд відмовив у задоволенні вказаного клопотання», – йдеться у повідомленні.

Крім того, на засіданні суд продовжив досліджувати письмові докази, надані антикорупційною прокуратурою. Наступний розгляд у справі має відбутися 22 червня.

Нагадаємо, Шостий апеляційний адміністративний суд 24 лютого визнав законним поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби (ДФС).

Нагадаємо, в грудні 2018 року суд поновив Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби. Звільнення відбулося через більш як півтора року після затримання в рамках розслідування газової справи. У березні 2017 року він вийшов під заставу в розмірі 100 млн гривень.

Йому інкримінували дії, які завдали збитків державі на 2 млрд гривень. Зокрема, співпрацю з нардепом-утікачем Олександром Онищенком, якому він видавав відстрочки на рентну плату за видобуток корисних копалин.

Роман Насіров очолював Державну фіскальну службу України. На початку березня 2017 року суд заарештував Романа Насірова з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. Після цього на той час відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО.