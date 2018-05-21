США і Китай домовились припинити торговельну війну

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Прапори США та Китаю

Після двох днів напружених переговорів у Вашингтоні обидві країни досягли взаємовигідних інтересів

Сполучені Штати Америки і Китай вирішили відмовитися від тактики взаємного запровадження нових торговельних тарифів та працюють над «розширеною торговельною угодою», щоби припинити збиткове для обох сторін протистояння в цій сфері.

Про це заявив міністр фінансів США Стівен Мунчін, повідомляє The New York Times.

«Ми припиняємо торговельну війну», - сказав Мнучін в інтерв'ю телеканалу Fox News.

За його словами, після двох днів напружених переговорів у Вашингтоні обидві країни досягли взаємовигідних інтересів. Зокрема, американська сторона наполягала, що Китай має придбати американські товари та послуги на суму $200 млрд до кінця 2020 року, щоб вирівняти торгівельний дисбаланс.

Після завершення зустрічей у Вашингтоні в суботу, обидві сторони випустили спільну заяву, у якій однак було вказано мало деталей. Як пояснив у неділю американський міністр, зараз «досягнуто домовленості призупинити введення тарифів». Він зазначив, що поки що переговори ведуться «у цих рамках».

За словами Мнучіна, Вашингтон очікує значного збільшення експорту сільськогосподарської продукції зі США в Китай, а також збільшення закупівель у енергетичній сфері.

Раніше повідомлялося, що Вашингтон і Пекін узгодили спірні питання торговельної співпраці.

Джерело: Укрінформ