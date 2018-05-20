Вашингтон і Пекін узгодили спірні питання торговельної співпраці

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Китай значно збільшить обсяг імпорту з США

Китай значно збільшить обсяг товарів і послуг, що купуються і замовляються в США. Про це повідомили в Білому домі за підсумками переговорів між Вашингтоном і Пекіном, передає ABC News.

Таким чином сторони дійшли вирішення спірних питань двосторонньої торговельної співпраці.

Сторони, зокрема, домовилися про «значне збільшення» експорту сільськогосподарської продукції та енергоносіїв і про активізацію зусиль із розширення торгівлі промисловими товарами і послугами.

Також повідомляється, що Китай для зміцнення співпраці з США має намір удосконалити низку правових положень, у тому числі патентне право, зокрема, в інтелектуальній власності.

Сторони також домовилися стимулювати інвестиції і створити справедливі та рівноправні умови для конкуренції.

Переговори між США і Китаєм з питань торгівлі, в яких взяли участь глави мінфіну і мінторгівлі США Стівен Мнучін і Вілбур Росс і віце-прем'єр Держради КНР Лю Хе відбулися 17 та 18 травня у Вашингтоні.