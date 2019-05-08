США і Румунія провели унікальне тренування за участю американського авіаносця



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Тренування проводилися протягом 3-5 травня 2019 року

Американські винищувачі відпрацьовували вогневу підтримку

Офіційний сайт Військово-морського флоту США повідомляє про унікальні навчання, до яких був залучений американський авіаносець USS Abraham Lincoln (CVN-72).

Бойові літаки авіаносця, які входять в 25 ескадрилью, відпрацьовували разом із румунськими колегами питання надання безпосередньої вогневої підтримки. До тренувань були також залучені літаки-дозаправники і станція контролю польотів Румунії.

Винищувачі F/A-18 Super Hornet здійснювали польоти на відстань 700 миль. Тренування проводилися протягом 3-5 травня 2019 року.

Раніше повідомлялося, що кораблі НАТО почали навчання біля берегів Шотландії. В навчаннях беруть участь італійський та французький фрегати класу FREMM ITS Carlo Bergamini та FS Bretagne, британський есмінець класу Type 45 HMS Defender, канадський фрегат класу Halifax HMCS St. John’s, голландський фрегат класу De Zeven Provincien HMLMS De Ruyter, норвезький фрегат класу Fridtjof Nansen HNoMS Otto Sverdup. Американський військово-морський флот будуть представляти есмінці USS Roosevelt та USS Carney. Бельгія і ФРН братимуть участь в навчаннях на рівні офіцерів штабів.

Навчання типу Formidable Shield проводяться кожні два роки.