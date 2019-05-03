Україна побудує 22 кораблі та закупить 24 вертольоти для охорони кордонів



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Прикордонний український катер

ДПСУ виконує завдання не лише охорони, а й оборони державного кордону

Президент України Петро Порошенко анонсує посилення охорони кордону за рахунок будівництва 22 сучасних патрульних кораблів та закупівлі 24 легких патрульних вертольотів у поточному та наступних роках.

Під час виступу в Головному центрі підготовки особового складу Держприкордонслужби в Черкасах глава держави наголосив, що ДПСУ виконує завдання не лише охорони, а й оборони державного кордону.

Крім того, Порошенко акцентував увагу на нарощуванні морського компонента. Зокрема, за його словами, розгорнуто Регіональне управління Морської охорони, корабельно-катерний склад поповнено новим катером Морської охорони типу UMC-1000.

«На сьогодні в країні реалізується 18 міжнародних проектів, які стосуються удосконалення охорони кордону, підготовки персоналу, логістики, медичного забезпечення, боротьби з корупцією тощо. Ми впевнено формуємо «нове європейське обличчя» прикордонної служби, забезпечуємо її здатність ефективно працювати за стандартами НАТО», — наголосив президент.

Також нагадаємо, що ОБСЄ продовжила мандат місії на українсько-російському кордоні до кінця вересня. Спостерігачі будуть здійснювати моніторинг ситуації і пересувань через кордон на двох російських пунктах пропуску та повідомляти про це у своїх звітах.