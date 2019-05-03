  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україна побудує 22 кораблі та закупить 24 вертольоти для охорони кордонів

    • Розсилка
    Прикордонний український катер - Україна побудує 22 кораблі та закупить 24 вертольоти для охорони кордонів
    Прикордонний український катер

    ДПСУ виконує завдання не лише охорони, а й оборони державного кордону

    Президент України Петро Порошенко анонсує посилення охорони кордону за рахунок будівництва 22 сучасних патрульних кораблів та закупівлі 24 легких патрульних вертольотів у поточному та наступних роках.

    Під час виступу в Головному центрі підготовки особового складу Держприкордонслужби в Черкасах глава держави наголосив, що ДПСУ виконує завдання не лише охорони, а й оборони державного кордону.

    Читайте також

    Крім того, Порошенко акцентував увагу на нарощуванні морського компонента.  Зокрема, за його словами, розгорнуто Регіональне управління Морської охорони, корабельно-катерний склад поповнено новим катером Морської охорони типу UMC-1000.

    «На сьогодні в країні реалізується 18 міжнародних проектів, які стосуються удосконалення охорони кордону, підготовки персоналу, логістики, медичного забезпечення, боротьби з корупцією тощо. Ми впевнено формуємо «нове європейське обличчя» прикордонної служби, забезпечуємо її здатність ефективно працювати за стандартами НАТО», — наголосив президент.

    Також нагадаємо, що ОБСЄ продовжила мандат місії на українсько-російському кордоні до кінця вересня.  Спостерігачі будуть здійснювати моніторинг ситуації і пересувань через кордон на двох російських пунктах пропуску та повідомляти про це у своїх звітах.

    Читайте також
    Чорне море НАТО вертоліт корабель кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ