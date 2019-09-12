США перенесуть підвищення мит на китайські товари з 1 на 15 жовтня



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Раніше Трамп оголосив, що з 1 жовтня має намір підняти тарифи на китайські товари вартістю $ 250 млрд з 25% до 30%

Президент США Дональд Трамп повідомив, що прийняв рішення відкласти підвищення мит на китайські товари вартістю $ 250 млрд з 1 на 15 жовтня.

«На прохання віце-прем'єра КНР Лю Хе, а також у зв'язку з тим, що Китайська Народна Республіка відзначатиме своє 70-річчя 1 жовтня ми домовилися як жест доброї волі перенести підвищення мит на товари вартістю $ 250 млрд (з 25% до 30%) з 1 жовтня на 15 жовтня», - написав Трамп у своєму Твіттері.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що з 1 жовтня має намір підняти тарифи на китайські товари вартістю $ 250 млрд з 25% до 30%, а на товари вартістю $ 300 млрд - з 10% до 15%.

Він заявив про це після того, як Пекін офіційно інформував про підвищення ввізних мит на американські товари вартістю $ 75 млрд.

Також зазначимо, що Трамп має намір припинити допомогу нелояльним до США країнам. Однією з причин є бажання США обзавестися новими союзниками на тлі зростаючої конкуренції з Росією і Китаєм за геополітичний вплив.

Між іншим, днями Україна провела переговори з Китаєм та Польщею щодо співробітництва у митній справі.