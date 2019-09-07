Трамп має намір припинити допомогу нелояльним до США країнам, – ЗМІ



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Президент США Дональд Трамп Фото: Getty Images

Вашингтон перестане допомагати країнам, що не поділяють його підходи на міжнародній арені

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість перерозподілу допомоги іншим державам на користь країн, що підтримують політику Вашингтона, а нелояльним і зовсім може бути відмовлено у виділенні коштів.

Про це повідомляє видання Politico, в розпорядженні якого є відповідний проект.

Однією з причин є бажання США обзавестися новими союзниками на тлі зростаючої конкуренції з Росією і Китаєм за геополітичний вплив. Таким чином, зазначає видання, буде порушений негласний принцип надання сприяння з гуманітарних, а не політичних міркувань.

Відповідно до розробленого плану, Вашингтон перестане допомагати країнам, що не поділяють його підходи на міжнародній арені і що дорівнює, наприклад, на Китай. Це може торкнутися ряду держав Азії, Африки та Латинської Америки.

Крім того, стратегія дозволить США не тільки заощадити, але і забезпечити «лідерство в глобальній енергосистемі». Тим часом чіткі критерії «лояльності» в плані не позначені, хоча Трамп і його оточення неодноразово говорили, що визначальним фактором може стати солідарне голосування в міжнародних організаціях, насамперед в ООН.

Politico не має даних, коли Білий дім оприлюднить ініціативу і взагалі стане втілювати її в життя. В адміністрації США не стали коментувати статтю.

Нагадаємо, Сполучені Штати нададуть кошти для військової допомоги Україні цього або наступного фінансового року.

Як повідомлялося, США посилили санкції проти Куби.