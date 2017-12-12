США перенесуть своє посольство до Єрусалима у 2019 році - Пенс

Майк Пенс заявив, що американське посольство в Ізраїлі «відкриється до кінця наступного року»

Віце-президент США Майк Пенс повідомив, що американське посольство буде перенесено з Тель-Авіва до Єрусалима до кінця 2019 року. [READ_MORE] Про це Пенс заявив у своєму виступі перед парламентом Ізраїлю, передає The Associated Press. «Сполучені Штати віддали перевагу факту над фікцією», - заявив Пенс. «Єрусалим є



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Віце-президент США Майк Пенс

Майк Пенс заявив, що американське посольство в Ізраїлі «відкриється до кінця наступного року»

Віце-президент США Майк Пенс повідомив, що американське посольство буде перенесено з Тель-Авіва до Єрусалима до кінця 2019 року.

Про це Пенс заявив у своєму виступі перед парламентом Ізраїлю, передає The Associated Press.

«Сполучені Штати віддали перевагу факту над фікцією», - заявив Пенс.

«Єрусалим є столицею Ізраїлю, і президент Трамп доручив Держдепу відразу почати підготовку, щоб перенести посольство США з Тель-Авіва до Єрусалима», - сказав він, додавши, що посольство «відкриється до кінця наступного року».

Раніше повідомлялося, що посольство США в Ізраїлі може бути перенесено в Єрусалим до 2019 року - набагато швидше, ніж Держдеп передбачав раніше.

Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп, попри застереження світової спільноти, схвалив рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році та згодом анексував.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.