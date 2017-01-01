У Берліні протестували проти рішення Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю

Учасники акції несли плакати з написами «Свободу Палестині» та «Ми любимо Єрусалим»

У Берліні відбулася чергова акція протесту проти рішення президента США Дональда Трампа щодо Єрусалима. Про це повідомляє «Укрінформ». «Близько 250 демонстрантів пройшли маршем від вулиці Карла Лібкнехта до Посольства США на Парізерплац, що поряд з Бранденбурзькими воротами, з плакатами «Свободу Палестині», «Ми



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Фото: Укрінформ Протест у Берліні

Учасники акції несли плакати з написами «Свободу Палестині» та «Ми любимо Єрусалим»

У Берліні відбулася чергова акція протесту проти рішення президента США Дональда Трампа щодо Єрусалима.

Про це повідомляє «Укрінформ».

«Близько 250 демонстрантів пройшли маршем від вулиці Карла Лібкнехта до Посольства США на Парізерплац, що поряд з Бранденбурзькими воротами, з плакатами «Свободу Палестині», «Ми любимо Єрусалим». Більшість учасників - палестинці, що нині мешкають у Німеччині», - зазначив кореспондент видання в Німеччині.

Інцидентів поліція не зафіксувала, акція пройшла мирно, на відміну від попередніх, учасники яких палили ізраїльські прапори, що викликало різке засудження з боку німецьких політиків.

21 грудня Генасамблея ООН закликала не змінювати статус Єрусалима.

Раніше Сполучені Штати ветували резолюцію ООН, яка вимагала від президента Дональда Трампа скасувати його рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі застерегла, що Сполучені Штати запам’ятають тих, хто голосував проти, як вона висловилася, вибору американського народу щодо Єрусалима.

За проект резолюції щодо Єрусалима, попри позицію офіційного Вашингтона, висловилися всі інші члени РБ ООН.

Україна підтримала проект резолюції Ради Безпеки ООН щодо статусу Єрусалима, заблоковану під час голосування делегацією США, оскільки послідовно виступає за необхідність дотримання норм міжнародного права.