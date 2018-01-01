США погрожують односторонніми діями щодо Ірану поза ООН

Рада Безпеки ООН підтримала російський, а не британський проект резолюції по Ємену

Постійна представниця США при ООН Ніккі Хейлі пригрозила можливістю односторонніх дій Вашингтону щодо Ірану поза рамками ООН. Дану заяву вона зробила після того як Раді Безпеки ООН не вдалося через вето РФ прийняти відповідну резолюцію, де в тому числі мав би згадуватися Тегеран за постачання озброєння (в тому числі ракетного) повстанцям-хуситам в



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Ніккі Хейлі

Рада Безпеки ООН підтримала російський, а не британський проект резолюції по Ємену

Постійна представниця США при ООН Ніккі Хейлі пригрозила можливістю односторонніх дій Вашингтону щодо Ірану поза рамками ООН. Дану заяву вона зробила після того як Раді Безпеки ООН не вдалося через вето РФ прийняти відповідну резолюцію, де в тому числі мав би згадуватися Тегеран за постачання озброєння (в тому числі ракетного) повстанцям-хуситам в Ємені.

Дану заяву Ніккі Хейлі зробила під час відвідин столиці Нікарагуа Тегусігальпи. При цьому вона відмовилася говорити про які конкретно заходи іде мова. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

РФ заблокувала резолюцію, яка мала б продовжувати ембарго на постачання зброї в Ємен і містила б положення про Іран. Саме на це положення і була спрямована діяльність США в ООН протягом декількох останніх місяців, яка підтримувала Велику Британію, котра була формальним автором резолюції. За словами Ніккі Хейлі дане положення мало б лише підтвердити те, що США вже і так знають про діяльність Ірану на Близькому Сході.

Для того, щоб переконати Москву підтримати резолюцію положення щодо Ірану було пом’якшене і мало лише відзначати стурбованість діями Тегерану без жодних зобов’язань щодо дій у відповідь. Проте РФ і Болівія в кінці кінців проголосували проти даної резолюції, в той час як КНР і Казахстан утрималися. Після цього Рада Безпеки ООН ухвалила російський проект резолюції, яким продовжували режим ембарго щодо Ємену, але в якому була відсутня згадка про Іран.

Раніше повідомлялося, що Росія заблокувала в Радбезі ООН антиіранську резолюцію.