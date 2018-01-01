Росія заблокувала в Радбезі ООН антиіранську резолюцію

Рада Безпеки ООН розглянула одразу інший проект резолюції, ініційований російською делегацією

Росія скористалася правом вето у понеділок на засіданні Ради Безпеки ООН, заблокувавши резолюцію по ситуації в Ємені, яка містила вимогу до Ірану (союзника Москви, - ред.) припинити поставки зброї шиїтським повстанцям Хуті. За резолюцію виступили 11 країн, проти висловилася Росія, а також Болівія. Казахстан і Китай утрималися. Для блокування



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Рада Безпеки ООН

Рада Безпеки ООН розглянула одразу інший проект резолюції, ініційований російською делегацією

Росія скористалася правом вето у понеділок на засіданні Ради Безпеки ООН, заблокувавши резолюцію по ситуації в Ємені, яка містила вимогу до Ірану (союзника Москви, - ред.) припинити поставки зброї шиїтським повстанцям Хуті.

За резолюцію виступили 11 країн, проти висловилася Росія, а також Болівія. Казахстан і Китай утрималися. Для блокування резолюції в РБ ООН достатньо голосу «проти» одного з п'яти постійних членів Радбезу, до складу яких входить у тому числі й Росія.

Нинішній документ був внесений на розгляд делегацією Великої Британії. Документ посилався на доповідь експертів ООН, оприлюднений у січні цього року, яка дослідила залишки ракет, випущених минулого року повстанцями Хуті по Саудівській Аравії. Експерти встановили, що багато компонентів цих залишків є ідентичними іранському проекту ракети Qiam-1. Відповідно до висновків дослідження, якщо ця ракета була надана Хуті з Ірану, це означає, що Тегеран порушив ембарго ООН на поставки зброї в Ємен.

Після невдалого голосування в понеділок Рада Безпеки ООН розглянула одразу інший проект резолюції, ініційований російською делегацією. У ньому не було згадки на дослідження щодо можливих поставок Іраном зброї в Ємен в обхід міжнародного ембарго. Після цього другий варіант резолюції був прийнятий РБ ООН.

Обидва варіанти резолюції передбачають продовження ще на рік заборону на поставки зброї в Ємен, а також продовження індивідуальних санкцій проти осіб, причетних до розпалювання конфлікту в Ємені.

Як стало відомо, російські ЗМІ монтують сюжети про війну у Сирії за допомогою комп'ютерної гри.

Район Східної Гути перебуває під контролем опозиційних угруповань, серед яких переважає ісламістська група «Джебхат ан-Нусра». Відрізаними від світу залишаються близько 400 тисяч людей. Як повідомляли раніше у Сирійському центрі з моніторингу за дотриманням прав людини, за тиждень бомбардувань Східної Гути загинули не менше 500 цивільних осіб, з яких понад 100 - діти. За даними правозахисників, ще понад 2200 мирних жителів за цей час були поранені.

24 лютого члени Ради Безпеки ООН ухвалили резолюцію, в якій вони вимагають 30-денного перемир'я у Сирії. Це має уможливити доставку гуманітарної допомоги у ті регіони, які її потребують.