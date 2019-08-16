США похвалили Тайвань за «посилення обороноздатності»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі США готові продати Тайваню 108 танків М1А2 Abrams і 250 ПЗРК Stinger

Представник США в Республіці Китай на Тайвані Брент Крістенсен відзначив зусилля Тайбею щодо посилення обороноздатності країни. За його словами Вашингтон уважно слідкує за зусиллями адміністрації Цай Інвень щодо розвитку необхідних для самооборони платформ і загалом щодо розвитку місцевого військово-промислового комплексу. Про це пише ресурс Military Times.

Брент Крістенсен висловив сподівання, що витрати Республіки Китай на оборону будуть рости пропорційно до загроз, які стоять перед країною. Мова йде перш за все про КНР, яка наростила свій оборонний бюджет до показника в 178 млрд. доларів.

Представник США в Республіці Китай нагадав про те, що лише одна адміністрація Дональда Трампа сповістила із 2017 року Конгрес про намір продати Республіці Китай озброєнь на 4,4 млрд. доларів. Так, нещодавно було схвалене рішення про продаж 108 танків М1А2 Abrams і 250 ПЗРК Stinger для потреб Тайбея на суму в 2,2 млрд. доларів.

Загалом же із 2008 року США схвалили низку угод на продаж озброєння Республіці Китай на загальну суму в 24 млрд. доларів.