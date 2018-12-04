США пропонує блокувати російські кораблі



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Заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент

Кент розповів, що між міністрами закордонних справ країн НАТО будуть йти дискусії про нові санкції проти РФ заради безпеки в Чорному морі

Країни Заходу повинні обговорити можливість блокування російських кораблів при виході з Азовського моря у відповідь на агресію РФ проти України. Про це заявив заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент, повідомляє у вівторок, 4 грудня, Громадське.

Кент розповів, що між міністрами закордонних справ країн НАТО будуть йти дискусії про нові санкції проти РФ заради безпеки в Чорному морі.

«Але можу послатися на німецьких політиків, західні країни повинні домовитися про можливість блокування російських кораблів в інших морях. Це хороша ідея», - зазначив він.

Також дипломат нагадав, що існує механізм, за допомогою якого можна додати до списку санкцій осіб, що мають відношення до нападу на український корабель у Керченській протоці.

Як заявив 4 грудня генсек НАТО Єнс Столтенберг, Росія використовує Крим, щоб взяти під контроль Азовське море.

Також він підкреслив, що країни Альянсу готові підтримувати Україну в разі відкритого нападу РФ.