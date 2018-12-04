  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    США пропонує блокувати російські кораблі

    • Розсилка
    Заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент - США пропонує блокувати російські кораблі
    Заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент

    Кент розповів, що між міністрами закордонних справ країн НАТО будуть йти дискусії про нові санкції проти РФ заради безпеки в Чорному морі

    Країни Заходу повинні обговорити можливість блокування російських кораблів при виході з Азовського моря у відповідь на агресію РФ проти України. Про це заявив заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент, повідомляє у вівторок, 4 грудня, Громадське.

    Кент розповів, що між міністрами закордонних справ країн НАТО будуть йти дискусії про нові санкції проти РФ заради безпеки в Чорному морі.

    «Але можу послатися на німецьких політиків, західні країни повинні домовитися про можливість блокування російських кораблів в інших морях. Це хороша ідея», - зазначив він.

    Також дипломат нагадав, що існує механізм, за допомогою якого можна додати до списку санкцій осіб, що мають відношення до нападу на український корабель у Керченській протоці.

    Як заявив 4 грудня генсек НАТО Єнс Столтенберг, Росія використовує Крим, щоб взяти під контроль Азовське море.

    Також він підкреслив, що країни Альянсу готові підтримувати Україну в разі відкритого нападу РФ.

     

    Читайте також
    Крим Росія Чорне море США НАТО санкції агресія корабель Азовське море окуповані території Єнс Столтенберг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ