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    Росія використовує Крим, щоб взяти під контроль Азовське море, – Столтенберг

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    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг - Росія використовує Крим, щоб взяти під контроль Азовське море, – Столтенберг
    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

    НАТО ніколи не визнавало і не визнає анексії Криму - заявив генсек Альянсу

    Росія намагається взяти під контроль Азовське море, використовуючи незаконно анексований Крим.

    Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після міністерської зустрічі альянсу у Брюсселі за участі глав МЗС України і Грузії.

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    «Чотири роки тому Росія анексувала Крим. Тепер Росія намагається використати Крим для розширення свого впливу і контролювати Азовське море», - сказав Столтенберг.

    Він підкреслив, що НАТО ніколи не визнавало і не визнає анексії Криму і підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

    «Росія повинна забезпечити свободу навігації і дозволити безперешкодний доступ до українських портів», - додав генсек.

     

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