Росія використовує Крим, щоб взяти під контроль Азовське море, – Столтенберг



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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

НАТО ніколи не визнавало і не визнає анексії Криму - заявив генсек Альянсу

Росія намагається взяти під контроль Азовське море, використовуючи незаконно анексований Крим.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після міністерської зустрічі альянсу у Брюсселі за участі глав МЗС України і Грузії.

«Чотири роки тому Росія анексувала Крим. Тепер Росія намагається використати Крим для розширення свого впливу і контролювати Азовське море», - сказав Столтенберг.

Він підкреслив, що НАТО ніколи не визнавало і не визнає анексії Криму і підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

«Росія повинна забезпечити свободу навігації і дозволити безперешкодний доступ до українських портів», - додав генсек.