США провели військову демонстрацію в Південно-Китайському морі



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Китайська сторона попередила американський есмінець про необхідність покинути відповідні води біля рифів архіпелагу Спратлі

Пекін засудив прохід американського есмінця біля рифів архіпелагу Спратлі

Американський есмінець USS Wayne E. Meyer (DDG 108) пройшов в межах 12 мильної зони біля рифів Фірі Крос і Місчів, які контролюються КНР і є частиною архіпелагу Спратлі в Південно-Китайському морі.

Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Американці таким чином намагалися показати, що не визнають територіальних претензій КНР в цій частині світового океану. Про це йдеться в повідомленні 7 флоту США, який базується в Японії.

Пекін намагається переконати світ, що КНР має право контролювати 90% Південно-Китайського моря, спираючись на створені на основі рифів штучні острови. Проте американці не визнають дану претензію і посилаються на приписи міжнародного права.

Речник китайських збройних сил Лі Хуамін заявив про те, що корабель ВМФ США зайшов в територіальні води КНР без згоди Пекіну. Як наслідок, китайська сторона попередила американський есмінець про необхідність покинути відповідні води біля рифів архіпелагу Спратлі. За словами Лі Хуаміна відповідна політика США є спробою утвердити свою гегемонію в світовому океані, що в свою чергу підриває стабільність в Південно-Китайському морі.

До слова, речник МЗС КНР Генг Шуанг звинуватив США у злісному перебільшенні серйозності поточної ситуації в Південно-Китайському морі.