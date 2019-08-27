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    США і КНР обмінялися новою порцією звинувачень щодо Південно-Китайського моря

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    Haiyang Dizhi 8,&nbsp;китайське судно геологорозвідки - США і КНР обмінялися новою порцією звинувачень щодо Південно-Китайського моря
    Haiyang Dizhi 8, китайське судно геологорозвідки

    Китайське судно геологорозвідки працює в економічній зоні В’єтнаму

    Речник МЗС КНР Генг Шуанг звинуватив США у злісному перебільшенні серйозності поточної ситуації в Південно-Китайському морі. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    На думку китайського дипломата американці дозволяють собі необґрунтовані звинувачення і критику в бік КНР, перекручуючи факти і плутаючи правду та брехню.

    Раніше Пентагон піддав критиці той факт, що китайське судно геологорозвідки Haiyang Dizhi 8 все ближче підходить до берегу В’єтнаму. Таку поведінку в Міністерстві оборони США назвали силовим втручанням. Відповідні роботи у в’єтнамській економічній зоні китайське судно почало іще в липні. Такий розвиток подій вже викликав відповідні критичні заяви із боку США і Австралії. 

    Зазначимо, на початку липня влада КНР оголосила про закриття району біля островів архіпелагу Спратлі в Південно-Китайському морі для проведення військових навчань протягом п’яти  днів. 

    Перед цим у травні два кораблі військово-морського флоту США пройшли біля островів Південно-Китайського моря, які контролює КНР.

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