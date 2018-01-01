Виступ Порошенка на Мюнхенській конференції з безпеки: основні тези
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Петро Порошенко
Гібридна війна, яку веде РФ, набирає масштабів світової - заявив Порошенко
Президент України Петро Порошенко виступив на Мюнхенській безпековій конференції.
У Твітері глави держави наведені основні тези.
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Як повідомлялося раніше, президент Петро Порошенко 16-17 лютого здійснить робочий візит до Німеччини для участі у 54-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.