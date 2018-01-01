Виступ Порошенка на Мюнхенській конференції з безпеки: основні тези

Гібридна війна, яку веде РФ, набирає масштабів світової - заявив Порошенко

Президент України Петро Порошенко виступив на Мюнхенській безпековій конференції. У Твітері глави держави наведені основні тези. [READ_MORE] Сьогодні нам не залишається нічого іншого, як визнати, що гібридна війна, яку веде Росія, поступово перетворюється у повномасштабну Світову гібридну війну Кремль не знає меж у своїх