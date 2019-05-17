США в ОБСЄ закликали Росію звільнити Сенцова та інших українських політв’язнів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Політв'язень Олег Сенцов

Сенцова заарештували п’ять років тому в окупованому Сімферополі

США в черговий раз вимагають від Росії негайно звільнити українського кінорежисера Олега Сенцова та усіх інших незаконно ув'язнених українців в Росії та окупованому Криму.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Кеміан під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, повідомляє «Укрінформ».

«На цьому тижні виповнюється п'ять років, як служба безпеки арештувала українського режисера Олега Сенцова в окупованому Росією Криму. Росія потім спробувала ввести Сенцова в російське громадянство, а суд у Російській Федерації засудив його до 20 років ув'язнення. Його засудження за звинуваченням у плануванні терористичних атак всюди вважається безпідставним та як помста за його несприйняття окупації Криму Росією. Ми в черговий раз вимагаємо, щоб Росія негайно звільнила Олега Сенцова та всіх українських громадян, які були несправедливо або незаконно ув'язнені в Росії та на Кримському півострові», - заявив він.

Поруч з цим, американський дипломат висловив занепокоєння з приводу се більших обмежень щодо медіа-середовища в Криму. За його словами, Росія не лише вигнала з півострова всі незалежні ЗМІ, але й, згідно з доповіддю Кримської правозахисної групи, окупаційна влада глушить українські радіосигнали та блокує українські веб-сайти.

«США в черговий раз закликають до міжнародного моніторингу ситуації в окупованому Росією Криму», - сказав він.

Раніше сестра політв’язня Наталія Каплан повідомила, що Сенцов надіслав їй листа. За її словами, Сенцов продовжує активно працювати попри умови в колонії.

Як повідомлялося, російська правозахисниця Тетяна Щур розповіла, що Сенцову не доставляють «Новую газету», передплату на яку йому оформила редакція видання.

10 травня п’ять років тому у Сімферополі арештували кінорежисера і письменника Олега Сенцова.

Олег Сенцов - український кінорежисер, сценарист та письменник, громадський активіст. Лауреат Премії Сахарова «За свободу думки» та Національної премії України ім. Тараса Шевченка.

Його було засуджено в Росії до 20 років ув'язнення за обвинуваченням у плануванні терактів в анексованому Криму.