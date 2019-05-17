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    США в ОБСЄ закликали Росію звільнити Сенцова та інших українських політв’язнів

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    Політв'язень Олег Сенцов - США в ОБСЄ закликали Росію звільнити Сенцова та інших українських політв’язнів
    Політв'язень Олег Сенцов

    Сенцова заарештували п’ять років тому в окупованому Сімферополі

    США в черговий раз вимагають від Росії негайно звільнити українського кінорежисера Олега Сенцова та усіх інших незаконно ув'язнених українців в Росії та окупованому Криму.

    Про це заявив тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Кеміан під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, повідомляє «Укрінформ».

    «На цьому тижні виповнюється п'ять років, як служба безпеки арештувала українського режисера Олега Сенцова в окупованому Росією Криму. Росія потім спробувала ввести Сенцова в російське громадянство, а суд у Російській Федерації засудив його до 20 років ув'язнення. Його засудження за звинуваченням у плануванні терористичних атак всюди вважається безпідставним та як помста за його несприйняття окупації Криму Росією. Ми в черговий раз вимагаємо, щоб Росія негайно звільнила Олега Сенцова та всіх українських громадян, які були несправедливо або незаконно ув'язнені в Росії та на Кримському півострові», - заявив він. 

    Поруч з цим, американський дипломат висловив занепокоєння з приводу се більших обмежень щодо медіа-середовища в Криму. За його словами, Росія не лише вигнала з півострова всі незалежні ЗМІ, але й, згідно з доповіддю Кримської правозахисної групи, окупаційна влада глушить українські радіосигнали та блокує українські веб-сайти.

    «США в черговий раз закликають до міжнародного моніторингу ситуації в окупованому Росією Криму», - сказав він.

    Раніше сестра політв’язня Наталія Каплан повідомила, що Сенцов надіслав їй листа. За її словами, Сенцов продовжує активно працювати попри умови в колонії.

    Як повідомлялося, російська правозахисниця Тетяна Щур розповіла, що Сенцову не доставляють «Новую газету», передплату на яку йому оформила редакція видання.

    10 травня п’ять років тому у Сімферополі арештували кінорежисера і письменника Олега Сенцова. 

    Олег Сенцов - український кінорежисер, сценарист та письменник, громадський активіст. Лауреат Премії Сахарова «За свободу думки» та Національної премії України ім. Тараса Шевченка.

    Його було засуджено в Росії до 20 років ув'язнення за обвинуваченням у плануванні терактів в анексованому Криму.

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