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    Російські тюремники не передають Сенцову передплачені газети

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    <span>Олег Сенцов надіслав листа</span> - Російські тюремники не передають Сенцову передплачені газети
    Олег Сенцов надіслав листа

    Сенцов пише в листі, що знову не отримує «Новую газету»

    Українському політв'язню в РФ Олегу Сенцову не доставляють «Новую газету», передплату на яку йому оформила редакція видання

    Про це розповіла Укрінформу російська правозахисниця Тетяна Щур.

    «Олег Сенцов пише в листі, що знову не отримує «Новую газету». Тобто передплата, оформлена редакцією видання, наразі не працює», - сказала Щур.

    Як повідомлялося, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року за обвинуваченням у підготовці терактів. Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20-ти.

    Нагадаємо, український політв'язень Олег Сенцов припинив голодування, що тривало протягом 145 днів, 6 жовтня 2018 року. За час голодування у політв'язня значно погіршився стан здоров'я. Крім того, він схуд на 30 кілограмів.

    Також раніше повідомлялося, що 21 грудня Сенцова виписали з медичної частини колонії і перемістили в загін для подальшого відбування покарання.

    Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що одержала листа від політв'язня Олега Сенцова, де він похвалив Порошенка і Клімкіна.

    До слова, Святослав Вакарчук почав працювати над саундтреком до фільму Олега Сенцова

    Росія ЗМІ Олег Сенцов Ірина Геращенко політв’язні Святослав Вакарчук
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