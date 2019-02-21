Російські тюремники не передають Сенцову передплачені газети

Сенцов пише в листі, що знову не отримує «Новую газету»

Українському політв'язню в РФ Олегу Сенцову не доставляють « Новую газету » , передплату на яку йому оформила редакція видання

Про це розповіла Укрінформу російська правозахисниця Тетяна Щур.

«Олег Сенцов пише в листі, що знову не отримує «Новую газету». Тобто передплата, оформлена редакцією видання, наразі не працює», - сказала Щур.

Як повідомлялося, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року за обвинуваченням у підготовці терактів. Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20-ти.

Нагадаємо, український політв'язень Олег Сенцов припинив голодування, що тривало протягом 145 днів, 6 жовтня 2018 року. За час голодування у політв'язня значно погіршився стан здоров'я. Крім того, він схуд на 30 кілограмів.

Також раніше повідомлялося, що 21 грудня Сенцова виписали з медичної частини колонії і перемістили в загін для подальшого відбування покарання.

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що одержала листа від політв'язня Олега Сенцова, де він похвалив Порошенка і Клімкіна.

До слова, Святослав Вакарчук почав працювати над саундтреком до фільму Олега Сенцова.