США вимагають, щоб Росія звільнила українських моряків



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У полон потрапили 24 українських моряків

«США закликають Росію поважати міжнародні зобов’язання», - заявили в посольстві

США закликали Росію не перешкоджати руху суден у Керченській протоці і звільнити захоплені українські судна та їх членів екіпажу.

Про це 20 лютого повідомило посольство США в Україні у Twitter.

«США закликають Росію поважати міжнародні зобов’язання і припинити затримувати, переслідувати та перешкоджати руху суден, які проходять через Керченську протоку і прямують до портів України, а також негайно звільнити захоплені українські судна і їх членів екіпажу», - заявили в посольстві.

США закликають Росію поважати міжнародні зобов’язання і припинити затримувати, переслідувати та перешкоджати руху суден, які проходять через Керченську протоку і прямують до портів України, а також негайно звільнити захоплені українські судна і їх членів екіпажу. https://t.co/LvutbDArr2 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 20 лютого 2019 р.

Нагадаємо, адвокат Микола Полозов повідомив, що 20 лютого апеляційна інстанція Московського міського суду розгляне скарги захисту на постанову Лефортовського районного суду про продовження терміну утримання під вартою відносно шостої четвірки військовополонених українських моряків.

Раніше повідомлялося, що російський омбудсмен Тетяна Москалькова відвідала трьох поранених українських моряків в СІЗО.

Як відомо, 25 листопада 2018 року російські військові біля берегів Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України - катери «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі.

У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольні РФ «суди» в окупованому Криму заарештували на два місяці всіх затриманих українських моряків за обвинуваченням за ч. 3 ст. 322 Кримінального кодексу РФ (незаконний перетин кордону). Зараз усі вони перебувають у СІЗО «Лефортово».